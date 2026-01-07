Creixen les hores de monitoratge de suport per a alumnat amb necessitats educatives especials
La nova licitació, amb una inversió anual que augmenta un 32,7 %, atorga una puntuació més elevada a les empreses que millorin les condicions laborals dels monitors
El nou contracte del servei de monitoratge de suport a l’alumnat amb necessitats educatives especials dels centres públics entrarà en vigor aquest mes de gener fins al final del curs 2026-2027, i suposa un augment de les hores contractades i de la dotació econòmica del Departament d’Educació i Formació Professional.
Segons informa el govern, la inversió total del contracte és de 62,63 milions d’euros, repartits entre el que queda de curs 2025-2026 (23,77 milions) i la totalitat del curs 2026-2027 (38,86 milions). Aquesta última xifra, si es compara amb el pressupost del servei des del curs 2024-2025, suposa un augment del 32,7 % de la inversió per curs.
Pel que fa al nombre d’hores contractades, hi ha una novetat pel que fa al seu repartiment al llarg de les setmanes del curs: la nova licitació preveu més hores durant el segon i el tercer trimestres del curs (64.447 hores setmanals) que durant el primer trimestre (60.570 hores setmanals). Això respon a la constatació que les necessitats de suport són més altes de gener a juny, degut a la matrícula viva, les noves valoracions que puguin fer els EAP, el suport a les sortides i colònies o els debuts de noves malalties o necessitats de suport, entre d’altres causes. Per tant, aquest contracte entra en vigor aquest gener amb 64.447 hores setmanals, que suposen un 17,83 % més respecte les 54.697 hores setmanals que té el sistema des del curs 2024-2025.
Com anteriorment, les hores de monitoratge de suport es reparteixen entre els serveis territorials i els centres segons un criteri objectiu, basat en les puntuacions dels informes dels Equips d’Assessorament Psicopedagògic (EAP).
El departament afirma que el nou contracte regula i concreta molt més que l’anterior les condicions de prestació del servei. Per exemple, s’incorpora la figura obligatòria del coordinador pedagògic, que les empreses adjudicatàries han de contractar a jornada completa per cada lot del contracte (cada lot abasta un Servei Territorial). Aquesta figura serà la responsable de supervisar la tasca dels professionals del monitoratge i fer el seguiment de la prestació del servei, visitar periòdicament els centres, mantenir el contacte amb les direccions i els Serveis Territorials, i organitzar, si cal, reunions de resolució d’incidències o queixes del servei. A més, s’han concretat encara més les obligacions i responsabilitats de les empreses licitadores, i se’ls ha exigit que estableixin un procés d’avaluació de la prestació, on hi participin diversos agents de la comunitat educativa.
La licitació ha posat un esment especial en afavorir la millora de les condicions laborals del monitoratge de suport.
