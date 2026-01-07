Els instituts ja poden consultar els «sabers bàsics» de diferents matèries
La conselleria ha enviat als centres educatius un comunicat amb les concrecions per a Física i Química, Biologia, Tecnologia i Música per facilitar als docents «la programació de les situacions d’aprenentatge»
Els centres educatius de secundària ja poden consultar les noves concrecions curriculars -el procés d’adaptar el currículum oficial a la realitat de cada centre educatiu- de les matèries de biologia i geologia, física i química, música, i tecnologia i digitalització. Són els «sabers bàsics» que el Departament d’Educació i FP va prometre enviar a les escoles dins del pla per remuntar el nivell acadèmic. El passat abril ja van rebre les orientacions de Matemàtiques i Llengua Catalana i Castellana.
En un comunicat fet públic aquest mateix divendres, la conselleria que dirigeix Esther Niubó recorda que el document inclou «els sabers essencials imprescindibles que l’alumnat necessita adquirir per avançar en les diferents etapes educatives». I subratlla que aquestes concrecions busquen facilitar als docents «la programació de les situacions d’aprenentatge».
Disposar dels sabers concretats permet als docents «planificar les activitats d’aula de la manera més adequada a les necessitats del seu alumnat», considera la conselleria. Al mateix temps, això permetrà una millor «coordinació entre el professorat» i, per tant, «una major continuïtat pedagògica». Aquests documents donen resposta a la necessitat expressada pels equips directius i el professorat de disposar de guies clares, flexibles i contextualitzades que permetin adaptar els currículums oficials a la realitat del centre.
Els pròxims documents que Educació publicarà seran els de Llengua estrangera, Ciències Socials, Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural, i Educació Física.
- En directe | El sorteig del Nen repartirà fins a 770 milions d'euros en premis
- Una dona es resisteix a la detenció a Fornells i els Bombers han de rebentar el vidre del seu cotxe
- L'home més vell de Catalunya fa 110 anys: 'Procuro donar les menors molèsties possibles
- La Policia Local de Ripoll crea una unitat de control d'ocupacions
- Set ferits en un accident a l’AP-7 a Pont de Molins causat per un senglar
- La menor rescatada a Indonèsia al Santi, bussejador voluntari espanyol: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
- Demanen més protecció davant esllavissades que s'han produït a l'entrada est de Girona
- Una emergència mèdica a la plaça del Vi obliga a reubicar el final de les accions matinals dels patges de Girona