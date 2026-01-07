Sabies que una porta als Jardins de la Infància va protegir moltes vides?
Quan passegis pels Jardins de la Infància de Girona i estiguis prop del parc on innocentment juguen els infants a fet i amagar, fixa’t que no vulguin amagar-se dins d’una porta molt gran que baixa a un subterrani. Allà ja hi van viure amagats molts habitants en moments difícils durant massa temps… T’imagines què pot amagar aquesta porta?
Paula Badosa Pibernat
Jardins de la Infància. Carrer del Carme, 11, 17004, Girona, Espanya.
Durant la Guerra Civil Espanyola (1936-1939), les ciutats catalanes van ser objectiu dels bombardeigs de l’aviació feixista italiana, que donava suport a les forces franquistes. Girona no va ser una excepció, i la població va patir nombroses destrosses i víctimes. Davant aquesta amenaça, es van construir refugis antiaeris per protegir els ciutadans, com el refugi dels Jardins de la Infància de Girona. Aquest refugi es troba sota terra, amb una estructura dissenyada per resistir les explosions i oferir seguretat a la població.
La vida dins del refugi era una experiència marcada per la por i la resignació. Quan sonaven les sirenes d’alerta, la gent corria cap a l’entrada, portant mantes, menjar o objectes personals per suportar millor l’espera. Adults, infants, gent gran, dones embarassades i persones malaltes s’asseien en bancs de pedra o a terra, esperant que l’amenaça passés. L’espai fosc, amb olor de terra humida i el ressò dels bombardeigs a l’exterior, generava una tensió constant. No obstant això, dins d’aquells túnels també hi havia solidaritat: la gent compartia històries, silencis i esperances. Els infants, aliens a la gravetat de la situació, trobaven maneres de jugar en aquell entorn tan limitat, mentre els adults intentaven mantenir la calma i cuidar-se els uns als altres.
Avui dia, els Jardins de la Infància són un espai públic agradable, on la vida transcorre amb normalitat. No obstant això, sota aquest indret hi ha un record tangible de la guerra, un testimoni silenciós d’aquells anys difícils. La gran porta que dona accés al refugi passa sovint desapercebuda, però al darrere s’hi amaguen històries de supervivència i resistència.
Aquest refugi ens recorda la importància de la memòria històrica i de preservar el passat per entendre el present. Conèixer aquests espais i les vivències de les persones que hi van buscar protecció ens ajuda a valorar la pau i a utilitzar la història com una eina educativa. És fonamental transmetre aquestes experiències a les noves generacions perquè no caiguin en l’oblit i perquè ens permetin reflexionar sobre els horrors de la guerra i la necessitat de construir un futur millor.
Si la història del refugi antiaeri dels Jardins de la Infància t'ha despertat la curiositat, hi ha diferents recursos i activitats per aprofundir en aquest tema i entendre millor com es vivia durant la Guerra Civil a Girona.
Per una banda, cal tenir en compte que el Museu d'Història de Girona organitza visites guiades que permeten explorar l'interior del refugi i descobrir els seus secrets. És una oportunitat única per entendre el seu funcionament i la seva importància històrica. En aquest enllaç podeu trobar un vídeo per veure com era l’espai on es protegien els gironins, i fer un petit tastet de què vol dir protegir-se dins del refugi.
També, per llegir més detalls sobre aquest espai i el seu context, el portal Pedres de Girona ofereix un article dedicat al refugi, que explica amb profunditat la seva construcció, ús i importància durant la Guerra Civil.
Per conèixer més sobre els refugis antiaeris de Girona, aquest tríptic de la Diputació de Girona, ofereix una visió general de les seves característiques, la seva història i la seva distribució per la ciutat. És un recurs visual i informatiu perfecte per situar-te en el context de la Girona de la Guerra Civil.
Per altra banda, perquè els més petits puguin entendre aquest episodi històric, la revista Petit Sàpiens (Número 72, octubre-novembre 2023), ofereix continguts adaptats per a nens, amb explicacions clares i activitats que ajuden a entendre millor la Guerra Civil i el que es vivia en aquells moments tan difícils.
Amb aquests recursos, podràs ampliar els teus coneixements sobre el refugi antiaeri i comprendre millor com es va viure un dels períodes més difícils de la història de Girona.
Els refugis antiaeris, com el dels Jardins de la Infància, són recordatoris de la importància de treballar per un món més just i pacífic. Ens connecten amb valors que avui reflectim en els Objectius de Desenvolupament Sostenible, com l’ODS 16, que promou la pau i la justícia. Redescobrir aquests espais ens ajuda a comprendre el passat per actuar millor en el present. La pròxima vegada que passegis per Girona, deixa’t sorprendre! Fixa’t en els racons que amaguen històries, connecta amb el passat i comparteix aquesta experiència amb altres. Explorar el patrimoni a l’aire lliure és una manera de cuidar-lo i de transmetre la seva importància a les noves generacions. Descobrir el nostre passat és un pas més cap a un futur sostenible!
Paula Badosa Pibernat, alumna de 4t de la Doble Titulació d’Educació Infantil i Primària de la Universitat de Girona.
Aquest article és fruit del treball de col·laboració entre el Diari de Girona i l’assignatura de didàctica de les ciències socials del doble grau d’educació infantil i primària de la Universitat de Girona, amb la col·laboració de la Xarxa territorial de Museus de les Comarques de Girona. L'objectiu és transmetre coneixements històrics de manera didàctica, descobrir elements curiosos que ens interpel·len i despertar l’interès pel patrimoni local. En definitiva, de fer-nos aixecar el cap i aprendre a gaudir de cada racó del nostre territori. Cada dimecres, a l'edició digital de Diari de Girona.
