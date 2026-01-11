Donar vida al Treball de Recerca després de l’institut per despertar la passió per la lectura
La banyolina Estel·la Vilà Gri dona continuïtat al seu treball acadèmic alimentant un compte d’Instagram de prescripció literària i activitats de mediació lectora, des de clubs a col·loquis
Fa més d’un any que la banyolina Estel·la Vilà Gri va entregar el seu Treball de Recerca, a través del qual es va proposar fomentar la lectura entre el públic jove amb la creació d’un compte d’Instagram de prescripció literària (@lectoraviatgera) i d’activitats de mediació lectora, des de clubs de lectura a col·loquis literaris.
No va voler, però, que tot l’esforç es quedés en un calaix i, convençuda que els joves (i també la societat) podien llegir més i millor, va decidir continuar alimentant el compte d’Instagram. Ara, amb 115 publicacions de recomanacions a les espatlles, intenta engrescar els seus seguidors perquè es capbussin en les propostes literàries que els fa, així com també comparteix informació de fires literàries i presentacions de llibres. «Sempre que puc intento relacionar les publicacions amb alguna efemèride, per exemple, amb la data de naixement o mort d’algun autor, el dia en què surt a la venda un llibre o la commemoració d’un dia internacional, com el de les biblioteques», explica.
Actualment, combina la divulgació literària amb els estudis del grau en Comunicació Cultural de la Universitat de Girona. A banda del compte d’Instagram, també continua organitzant activitats de foment de la lectura, com la dinamització de clubs de lectura (s’està formant en mediació lectora), 'reading parties' (cada participant porta un llibre, el llegeixen i al final posen en comú les lectures) i s’ha iniciat en les presentacions de llibres, com va fer fa unes setmanes a la llibreria Abacus de Girona amb el volum 'Més de dos', la segona entrega de la saga 'Únics' de l’escriptor i professor de Llengua i Literatura barceloní Cristian Olivé, amb més de 30.000 seguidors a Instagram.
I és que tot i que defensa que «les estadístiques mostren que els joves llegeixen», lamenta que «alguns ho fan per obligació, ja sigui acadèmica o imposada pels pares, i els que en gaudeixen costa molt que participin en activitats literàries». Per aquest motiu, la seva missió és seguir impulsant iniciatives perquè els joves trobin la motivació i l’espai.
Tot i que va començar dirigint-se als joves, ha obert el compte d’Instagram a la ciutadania en general perquè «la lectura és una activitat molt important que ens ajuda a créixer i és un plaer poder-la compartir».
