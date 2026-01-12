Vuit de cada deu docents de l'Estat alerten d'un increment d'agressions verbals i físiques d'alumnes contra professors
Més del 80% dels 13.213 enquestats per STEs-Intersindical creu que ha empitjorat la convivència escolar
Vuit de cada deu docents alerten d'un increment d'agressions verbals o físiques d'alumnes a professors, segons una enquesta estatal sobre malestar docent feta per STEs-Intersindical (STEs-i) el novembre del 2025. En concret, el 83,15% del professorat percep un increment d'aquestes agressions, percentatge que puja al 85% a Catalunya. L'estudi es basa en 13.213 enquestes a docents d'ensenyaments públics no universitaris de l'Estat, una quarantena a Catalunya. Segons el sindicat, les dades mostren un empitjorament clar de la convivència escolar. De fet, el 82,62% dels docents creu que el clima a l'aula és conflictiu i complicat, percentatge que puja al 87,5% a Catalunya i que mostra el seu màxim a Extremadura (90,48%).
Si es fa una comparació entre comunitats autònomes, la xifra més alta sobre la percepció de l'increment d'agressions es dona a Navarra (95,65%), seguida de Ceuta (92,5%), Extremadura (90,48%), Canàries (88,88%), Castella la Manxa (88,27%), Andalusia (86,12%), Aragó (85,14%), Catalunya (85%) i Euskadi (85%). Per això, des d'STEs-i han apuntat que no hi ha diferències entre comunitats sinó que la situació és homogènia al conjunt de l'Estat.
El responsable de Política Educativa d'STEs-i, Fernando Villalba, ha afegit que es troben també amb manca de suport per part dels seus superiors, especialment la inspecció, ja que quan es donen situacions d'agressions se'ls critica. "Et diuen que la culpa és teva perquè no t'has format prou i no tens màsters en convivència", ha afirmat durant la roda de premsa de presentació dels resultats de l'enquesta. Villalba ha asseverat que el professorat se sent "abandonat".
A més, hi ha un 76,66% dels docents que està d'acord amb l'afirmació que existeixen actituds hostils i manques de respecte per part de les famílies. A Catalunya, un 70% dels docents enquestats alerten que estan augmentant les agressions verbals o físiques per part de les famílies.
D'altra banda, el 46,26% del professorat en l'àmbit estatal considera que les famílies no valoren la seva feina, i el 85,83% diu que l'administració no dona suport suficient al col·lectiu, denunciant la manca de suport davant dels problemes de convivència. Sobre això, tant des d'STEs-i com des de la USTEC han apuntat que sovint es donen situacions socials complicades que es reflecteixen a les aules, i no hi ha prou recursos per fer-hi front.
A Catalunya, només un 30% creu que les famílies valoren la tasca docent i aquest percentatge baixa al 17,5% si es té en compte el conjunt de la societat. En aquest sentit, només un 12,5% sent que té el suport de l'administració. De fet, el 75,66% dels enquestats -67,5% a Catalunya- no creu que les administracions estiguin apostant per l'escola pública enfront de la privatització de l'ensenyament.
Ràtios altes i massa burocràcia
Durant la roda de premsa, el sindicat ha apuntat també que les condicions estructurals afecten la feina dels docents. Així, el 91,83% dels enquestats en el conjunt estatal creu que les ràtios actuals no permeten una atenció adequada a un alumnat cada cop més divers, percentatge que puja al 97% a Catalunya.
En segon lloc, critiquen la sobrecàrrega burocràtica creixent. Segons l'estudi, el 95,74% creu que la burocràcia resta temps a la preparació de les classes i a l'atenció a l'alumnat amb dificultats d'aprenentatge -97,5% a Catalunya-. Un 75,69% de mitjana a l'estat defensa també que no té els recursos necessaris per oferir una educació de qualitat -80% a Catalunya-; i un 77,82% diu que l'excés de jornada laboral afecta a la seva conciliació familiar o situació emocional -75% a Catalunya-.
Falta de reconeixement salarial
El treball també ha preguntat sobre el salari dels docents. Els resultats mostren que el 88,34% dels docents estatals -97,5% dels participants de Catalunya- no veu adequat el seu salari, i un 91,89% a l'Estat i un 95% a Catalunya està en desacord amb el fet que aquest sou s'hagi revalorat prou i d'acord amb la pujada de l'IPC.
Com a resultat, només el 40,35% dels docents espanyols qualifica la seva feina com a digna i adequada -32,5% a Catalunya-.
Crítiques a TALIS i a l'OCDE
L'enquesta ha fet algunes preguntes que es fan a l'estudi TALIS de l'OCDE per mostrar que els resultats són molt diferents. En aquest sentit, Villalba ha criticat que TALIS "no és un estudi acadèmic sinó una eina política de l'OCDE per intervenir políticament" i ha afegit que això es veu en què es pregunta i què no es pregunta o en la selecció dels centres. La portaveu nacional d'USTEC, Iolanda Segura, i el responsable d'Acció Sindical, Andreu Mumbrú, han compartit les crítiques i han assegurat que a Catalunya s'estan provant moltes de les mesures que es volen estendre al conjunt de l'Estat en el context de reforma de la professió docent.
Precedent del treball a Catalunya
A Catalunya, USTEC va elaborar el 2024 una enquesta a uns 10.000 professionals sobre el malestar docent, els resultats de la qual ja havia presentat. En la primera part de la presentació d'aquests resultats, l'octubre del 2024, es va donar a conèixer que un 36% dels docents estaven disposats a deixar la professió. En una segona presentació, ja el 2025, el sindicat va explicar que el 84,13% dels docents està insatisfet amb les tasques burocràtiques que ha de fer, gairebé un 64% expressa el mateix sobre la càrrega de treball, gairebé un 80% no avala les ràtios actuals, un 88% es mostra insatisfet amb com s'aplica l'escola inclusiva i gairebé un 73% amb l'actual currículum.
Per a USTEC, els resultats de l'enquesta de STEi-s "reforcen i confirmen" el que ja havien apuntat ells amb el seu estudi.
- Eva Soriano: 'Vaig agafar mania al català perquè a l’escola es reien de mi al parlar-lo
- Mor la jove gironina amb càncer que mostrava la seva lluita diària a les xarxes socials
- Primers enganys de grues pirates després de l’entrada en vigor de les balises V16
- La prova de la ceba d'en Pauet augura un 2026 amb menys pluja
- Un banyolí aconsegueix cancel·lar més de 81.000 euros de deutes gràcies a la Segona Oportunitat
- La volta al món en 132 dies, 33 països i un creuer: 'Serà el viatge de la nostra vida
- Girona supera el rècord d'habitants en l'actualització de l'últim padró
- Quaranta mans per a un sol plat: la vaixella bisbalenca que sedueix els millors restaurants del món