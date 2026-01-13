El Bell-lloc i Les Alzines celebren que les matrícules pel nou centre privat "evolucionen favorablement"
També assenyalen que el boca-orella dels pares que parlen bé de l'escola està provocant que altres famílies que no formen part de la comunitat educativa s'interessin per matricular-s'hi
En una carta que han fet arribar a les famílies, els directors de Les Alzines i el Bell-lloc, Esther Latre i Ramon Homs, celebren que "el procés de matrícula està evolucionant favorablement". Els centres educatius van obrir el passat 10 de novembre el procés de reserva de places pel nou centre privat que naixerà el curs 2026-2027 arran de la fusió dels dos equipaments vinculats a l'Opus Dei per "continuar oferint un projecte educatiu de qualitat i coherent amb els nostres valors".
La bona acollida -assenyalen- "ens dona tranquil·litat i ens reafirma en l'opció presa". Tot i que subratllen que "cal tenir present que es tracta d'un procés viu que continuarà obert fins al mes de setembre" i, per aquest motiu, no volen avançar quants alumnes de moment es quedarien al centre perquè "no seria prudent ni ajustat a la realitat", les dues direccions celebren que el boca-orella de les famílies, que "parleu bé de l'escola, del projecte educatiu i de l'acompanyament que reben els vostres fills i filles" està provocant que altres famílies que actualment no formen part de la comunitat educativa s'interessin per matricular-s'hi.
En aquest sentit, les dues direccions assenyalen que "aquest gest és molt valuós; ens confirma que el projecte educatiu és compartit, que genera confiança i que es consolida com un referent educatiu a Girona i a la província".
Al final de la comunicació, subratllen que "continuarem treballant perquè totes les famílies que vulguin formar part del projecte se sentin acompanyades i informades".
