El Departament d'Educació proposa començar els tres pròxims cursos el 8 de setembre
Els sindicats USTEC i CCOO defensen que els alumnes tornin a les aules després de la Diada perquè "no hi ha prou marge per preparar el curs en condicions"
El Departament d'Educació i Formació Professional proposa començar el pròxim curs 2026-2027 el dimarts 8 de setembre per als ensenyaments d’educació bàsica -segon cicle d’infantil, primària i ESO-, batxillerat i formació professional de grau bàsic. A l’FP de grau mitjà i superior, cursos d’especialització, itineraris formatius específics, programes de formació i inserció, i cursos de formació preparatoris, la conselleria proposa tornar a les aules el 14 de setembre. Aquest curs, els alumnes d'infantil, primària, ESO i cicles de formació professional de grau bàsic van tornar a les aules el 8 de setembre, mentre que els de batxillerat, FP de grau mitjà i superior, cursos d'especialització o itineraris formatius específics ho van fer el 12 de setembre.
D'altra banda, Educació planteja acabar el curs el 18 de juny de 2027 (enguany s'acabarà el 19 de juny). L’aturada de Nadal seria del 24 de desembre de 2026 al 10 de gener de 2027, ambdós inclosos; i per Setmana Santa les vacances tindrien lloc entre el 20 i el 29 de març de 2027.
Calendari a tres anys vista
A més, el Departament d'Educació i FP proposa, per primera vegada, un calendari d’inici de curs a tres anys vista amb l'objectiu de "donar el màxim de previsió i estabilitat a la comunitat educativa". D'aquesta manera, els cursos 2027-2028 i 2028-2029 també s'iniciarien el 8 de setembre. Pel que fa a la finalització de les classes, es preveu el 22 de juny per a aquests mateixos cursos. També s’han fixat per als centres educatius quatre dies de festa de lliure disposició, a banda dels dies festius que marca el Departament d’Empresa i Treball, i els dos dies de festa local.
El Departament, com l’any anterior, estableix aquesta possible data d’inici de curs per considerar que la proposta és "equilibrada tant per a les famílies com per als centres", perquè permet l’arribada i acollida de nous docents. El Departament presentarà aquesta proposta davant del Consell d’Educació de Catalunya, i avui s'ha presentat per al debat als sindicats en la mesa sectorial de negociació.
Reaccions
La portaveu d'USTEC a les comarques gironines, Glòria Polls, defensa que "nosaltres sempre hem demanat al Departament d'Educació que els alumnes tornin a les aules després de la Diada per poder tenir temps de preparar les classes". I és que assegura que "és impossible poder treballar bé si la conselleria no garanteix que el centres educatius tinguin el 100% de la plantilla l'1 de setembre sense que quedin nomenaments pendents". Amb tot, assegura que "els ajuntaments i el Departament d'Educació han de garantir que els alumnes puguin fer activitats extraescolars durant els primers dies de setembre perquè les famílies puguin conciliar".
Per la seva banda, la responsable d'Educació de CCOO a les comarques gironines, Ester Satorras, també defensa que "volem que es recuperi el calendari anterior i que el curs comenci després de la Diada perquè necessitem més dies de preparació, les substitucions arriben massa just i no hi ha prou marge per preparar el curs en condicions".
