Sabies que aquest pilar és tot el que queda de l’antic pont de ferro de Tordera?
A Tordera, en un entorn tranquil i natural al costat del riu, es conserva un dels pilars de l'antic pont de ferro. Aquesta estructura, que va formar part d'un dels ponts més icònics de la vila, és un recordatori del passat industrial i de la importància d'aquest pont per a la vida de la comunitat.
Parc del Riu, Tordera, 08490 (a prop del pont actual).
L’antic pont de ferro de Tordera va ser una de les infraestructures més emblemàtiques de la vila i un testimoni del desenvolupament industrial a Catalunya a finals del segle XIX. Inaugurat el 3 d’agost de 1897, aquest pont metàl·lic, de 182,5 metres de llargada, travessava el riu Tordera, connectant la vila amb altres poblacions del Maresme i la Selva. Va esdevenir un element essencial per al comerç i la mobilitat en un moment de creixement econòmic i social.
Aquest pont no només representava un avenç tecnològic per a l’època, sinó que també es va convertir en un símbol de modernitat i progrés per al poble. Construït amb ferro forjat i amb una estructura robusta, estava dissenyat per resistir les inclemències meteorològiques i les crescudes del riu. Era un exemple destacat de l'enginyeria industrial catalana, inspirat en els ponts metàl·lics europeus de l’època, que utilitzaven ferro com a material principal per la seva resistència i durabilitat. Però, què va passar amb aquesta magnífica estructura? El 5 d’abril de 1969, una riuada devastadora va provocar-ne la destrucció parcial. Aquesta catàstrofe va canviar per sempre la fisonomia de Tordera i va marcar un punt d’inflexió en la vida quotidiana de la comunitat. La seva destrucció va tenir un gran impacte, obligant el municipi a adaptar-se a noves formes de connexió.
Avui dia, un dels pilars de l’antic pont de ferro es conserva al Parc del Riu, al costat del riu Tordera. Aquesta estructura de maó simbolitza la memòria històrica del municipi i el vincle dels torderencs i torderenques amb el seu passat. I com es pot reconèixer aquest pilar? Doncs, si ets una persona observadora, des del setembre del 2003, veuràs que aquest compta amb una placa commemorativa que resumeix i homenatja la història del pont i el seu impacte en el desenvolupament del poble.
La importància de preservar aquest pilar com a símbol del passat del municipi és innegable. Les activitats i iniciatives locals han posat èmfasi en la necessitat de valorar aquest tipus de patrimoni industrial i reconèixer el seu paper en la configuració de l’entorn actual i la identitat de Tordera.
Si t’interessa aprofundir en la història de l’antic pont de ferro de Tordera i conèixer altres curiositats del patrimoni històric del municipi, et recomanem contactar amb el Cercle d'Història de Tordera, una entitat local dedicada a la preservació i difusió del patrimoni cultural i històric de la vila.
El Cercle organitza activitats com conferències, exposicions i visites guiades per descobrir el passat de Tordera. En el seu blog, podràs trobar informació sobre l’impacte del pont de ferro en la vida del poble, així com altres elements d’interès històric de la zona. (Blog del Cercle d'Història de Tordera)
A més, no et perdis les seves propostes de rutes històriques pel municipi, que inclouen espais com el pilar del pont, el nucli antic i altres indrets emblemàtics de Tordera.
Si vols aprofundir en la història i el patrimoni d’una manera atractiva per als més petits i petites, la revista Petit Sàpiens és una opció ben atractiva. Aquesta publicació ofereix articles adaptats, còmics i jocs sobre temes històrics i científics, com la Revolució Industrial i el seu impacte a Catalunya, ideals per entendre el context històric del pont de ferro de Tordera. Pots descobrir els seus números i subscriure’t a Petit Sàpiens.
Aquestes activitats són una gran oportunitat per descobrir com elements aparentment petits, com el pilar del pont de ferro, formen part d’una història molt més gran que connecta generacions.
Aquest pilar ens recorda que, tot i els canvis, les restes del passat són testimonis vius que ens ajuden a entendre la identitat i la història de la vila. Tot i que el pont ja no existeix, la seva presència perdura en la memòria col·lectiva dels torderencs i torderenques. Preservar aquesta peça de patrimoni no és només recordar la destrucció d’una riuada, sinó celebrar la resiliència i la capacitat de la comunitat per adaptar-se i avançar.
Visitar el Parc del Riu i observar aquest pilar és una oportunitat única per connectar amb la història, descobrir com el passat modela el present i valorar el patrimoni que ens defineix com a poble. La història de Tordera està escrita en els seus carrers, els seus rius i, també, en aquest pilar que encara avui ens explica la seva història.
Jana Maresma Camps, estudiant de 4t de Doble Titulació d’Educació Infantil i Primària de la UdG
Aquest article és fruit del treball de col·laboració entre el Diari de Girona i l’assignatura de didàctica de les ciències socials del doble grau d’educació infantil i primària de la Universitat de Girona, amb la col·laboració de la Xarxa territorial de Museus de les Comarques de Girona. L'objectiu és transmetre coneixements històrics de manera didàctica, descobrir elements curiosos que ens interpel·len i despertar l’interès pel patrimoni local. En definitiva, de fer-nos aixecar el cap i aprendre a gaudir de cada racó del nostre territori. Cada dimecres, a l'edició digital de Diari de Girona.
