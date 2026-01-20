Com s'ha orquestrat la suspensió de les classes des de dins?: Els centres avisen les famílies en un "temps rècord"
Directors d'escoles i instituts han reaccionat en qüestió de minuts a l'avís de Protecció Civil, informant les famílies per WhatsApp i correu electrònic abans de les vuit del matí
L'avís de Protecció Civil, que quan passaven pocs minuts de les set del matí ha anunciat la suspensió de les classes al Gironès, la Selva, l'Alt i el Baix Empordà, ha mobilitzat en qüestió de minuts els equips directius, que en un "temps rècord" han alertat les famílies que els centres romandrien tancats.
Els que més han hagut de córrer han estat les direccions de secundària. I és que en la majoria de casos, els alumnes comencen les classes a les vuit del matí. "Pocs segons" després de rebre l'avís de Protecció Civil, el representant de la Junta Territorial de Secundària a les comarques gironines i director de l'institut Montilivi de Girona, Ruben Pino, ja havia rebut una cinquantena de WhatsApps de directors i docents preguntant-li què havien de fer. "A les 7:14, després de parlar per WhatsApp amb el director dels Serveis Territorials d'Educació a Girona i amb la regidora d'Educació, ja enviava un missatge als directors de secundària a través d'un grup de WhatsApp que tenim, notificant-los que se suspenien totes les classes al Gironès, la Selva, l'Alt i el Baix Empordà, i avisant-los que en breu rebien el comunicat oficial del Departament d'Educació per correu electrònic".
A partir d'aquí, han fet arribar un comunicat "massiu" a les famílies i "a les 7:25 tothom ja estava avisat", tenint en compte que els alumnes els arriben, en el seu cas, de diferents punts de les comarques gironines.
Tot i que celebra que "m'ha sorprès l'agilitat amb la qual hem actuat", assegura que "estaria bé que l'alerta fos més concreta o que tinguéssim uns codis interns per saber què implica quan Protecció Civil anuncia la suspensió de les activitats escolars". En aquest sentit, recorda que "en alguna altra ocasió hem rebut una alerta de Protecció Civil i només quedaven suspeses les excursions".
L'avís ha arribat a temps
Per la seva banda, la representant de la Junta Territorial de Primària a les comarques gironines i directora de l'escola Gaspar de Queralt d'Amer, Sandra Coromina, assenyala que l'avís ha arribat a temps: "Protecció Civil ha avisat quan havia d'avisar, abans que les famílies es comencessin a desplaçar". En el seu cas, ha rebut l'avís a les 7:08 hores, a les 7:14 la trucava l'alcalde i a les 7:19 ja enviava un missatge a les famílies per WhatsApp i per correu electrònic (assenyala que "ningú s'ha queixat").
El comunicat oficial del Departament d'Educació ha arribat a les 7:49, a partir d'on se'ls demanava que notifiquessin a les famílies que l'escola estaria tancada i que garantissin que si algú venia al centre, se l'informés presencialment que l'escola no obriria. "A cada escola hi ha hagut algú per informar a les famílies que no havien vist el correu ni el WhatsApp que el centre estaria tancat", explica. En alguns casos, fins i tot hi han penjat cartells: "Cada escola ho ha gestionat com ha pogut", assegura.
Algunes classes es traslladen online
En el cas de l'escola Vedruna de Girona, algunes classes de Batxillerat s'han fet online: "He fet matemàtiques per via telemàtica a 2n de Batxillerat de 9 a 10 del matí, els he avisat a les 8:15 i s'hi han connectat 22 dels 28 alumnes", explica la directora del centre, Marta Oliva, que celebra que "ha estat un èxit per haver-los avisat amb tan poca antelació". I és que en el cas de Batxillerat, amb la pressió de la Selectivitat a sobre, la direcció ha deixat a elecció dels docents la decisió d'impartir la matèria online: "En principi demà hem de retornar a l'activitat lectiva habitual, però molts professors han optat per enviar feina per correu als alumnes", explica.
Els docents s'han mobilitzat
En el cas del col·legi Maristes de Girona (que 30 minuts després de l'avís de Protecció Civil ja enviava un comunicat a les 900 famílies del centre), alguns docents, en rebre l'alerta, han obert el Teams (una eina que utilitzen tant professors com alumnes) i han enviat un missatge a les famílies per confirmar-los que no hi hauria classes. "A les 7:35 ja hi havia docents avisant les famílies", assenyala el director del centre, Fredy Rubirola. Amb tot, assegura que "sens dubte el més prudent era suspendre les classes per evitar riscos innecessaris".
Poca afluència d'alumnes
El volum d'alumnes que s'han presentat als centres educatius de les comarques en alerta ha estat "molt residual", coincideixen les direccions. "Algú s'ha hagut d'esperar que la família l'anés a buscar", expliquen, mentre que també han atès "algunes" trucades de pares que preguntaven si hi hauria classe.
