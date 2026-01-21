AIXEQUEM EL CAP
Sabies que a la ciutat de Sant Feliu de Guíxols hi havia una estació de tren que actualment visiten infants d’entre tres i dotze anys diàriament?
Si et trobes passejant pel carrer de Heriz i pel carrer d’en Cúbias de Sant Feliu de Guíxols, no perdis l'oportunitat d’observar el teu voltant i identificar diversos elements que abans configuraven l’antiga estació de tren. Si t’ho perds, no podràs dir a ningú que has estat passejant per sobre d’unes antigues vies de tren per on circulava “el carrilet”. T’animes a descobrir la història que hi ha al darrera?
Esteban Chaves
Carrer de Santa Teresa, 32, 17220 Sant Feliu de Guíxols
L’antiga estació de via estreta de Sant Feliu de Guíxols va ser inaugurada l’any 1892. Aquest fet va marcar un abans i un després a la vida de la població de l'època, ja que va permetre la connexió amb altres localitats de la comarca, com ara Llagostera o Cassà de la Selva, amb Girona i facilitava l’accés a la frontera de França. Això va permetre que la indústria del suro, el negoci més important que es va donar durant aquests anys, creixés a un ritme exponencial, provocant així un creixement econòmic important.
Popularment, aquesta via ferroviària era coneguda com a “carrilet” o “tren petit”. El motiu pel qual ho feien és molt simple: la gent comparava les dimensions de la via i dels vagons del tren amb els de Girona i Barcelona i veien una gran diferència pel que fa a la mida d’aquests. Per això, es va començar a conèixer el ferrocarril de Sant Feliu de Guíxols amb aquests noms.
Durant les primeres dècades, va tenir un impacte molt positiu i les persones que hi vivien el van començar a utilitzar amb certa freqüència. Tot i això, un seguit de motius va portar al seu tancament definitiu l’any 1969. Però, voleu saber quines van estar les dues causes principals que van portar a la desaparició i abandonament d’aquesta estació i línia ferroviària?
En primer lloc, ens trobem amb la Primera i Segona Guerra Mundial. Aquests enfrontaments entre diferents països d’Europa i d’arreu del món van suposar una gran crisi econòmica, especialment en la indústria del suro, fet que va provocar una disminució considerable pel que fa a les exportacions d’aquest material. Això va suposar que molts treballadors perdessin el seu ofici i que els sous baixessin considerablement. A més a més, el preu del carbó, material amb el qual funcionaven els antics trens a vapor, va pujar. Per aquests motius, la companyia ferroviària va començar a trobar-se amb pèrdues econòmiques durant les dècades posteriors als conflictes bèl·lics.
L’altre motiu va ser l’aparició i comercialització generalitzada del cotxe. Durant la dècada del 1960, les persones van començar a gaudir d’un cert benestar econòmic que va portar al fet que la gran majoria de famílies de la localitat comencessin a comprar i a utilitzar l’automòbil com a mitjà de transport principal, fet que va suposar el tancament definitiu de l’antiga estació de Sant Feliu de Guíxols.
Actualment, podem trobar les restes d’aquesta antiga estació de tren a l’actual escola d’educació infantil i primària anomenada l’Estació, situada al centre de Sant Feliu de Guíxols, on arribava l’antic “carrilet”. De fet, un dels edificis principals d’aquesta eren els antics magatzems que s’utilitzaven. En aquest, podem veure les sigles “S.F.G.”, provinents del nom de la ciutat, a la teulada de l’antiga andana de l’estació. A més a més, també podem trobar una estructura metàl·lica que representa l’antic tren a vapor a la plaça del costat de l’escola.
Si us voleu endinsar encarar més en la història i evolució del “carrilet”, antic tren i estació de Sant Feliu de Guíxols, no us podeu perdre la lectura del nº 86 de l’Arjau “L’escola l’Estació fa 40 anys” , el nº 79 de l’Arjau “A tota màquina. 125 anys del tren” i el nº 59 de l’Arjau “Puja al tren!”.
D’altra banda, pels més petits, si us interessa el funcionament del tren a vapor i quina ha estat la seva evolució al llarg d’aquests dos últims segles, us recomano el nº 27 de Petit Sàpiens “Trens de vapor”. En cas que us vulgueu informar de la rellevància de l’aparició del cotxe, fet que va marcar la desaparició del “carrilet”, us recomano el nº 61 de Petit Sàpiens “El cotxe, un invent revolucionari!”.
Finalment, pels més grans, si us interessa com funciona un tren a vapor i quin impacte va tenir en la vida de les persones, us recomano la lectura “Quan el vapor movia els trens” de Santiago Riera i Tuèbols.
A causa de certes crisis econòmiques, moltes poblacions s’han vist obligades a tancar o a abandonar certs edificis o serveis considerats històrics i rellevants pel desenvolupament de la localitat. Tot i això, molts municipis s’esforcen per conservar el patrimoni històric i cultural. Per aquest motiu, hem de ser conscients de tot allò que ens envolta per poder entendre d’on venim i cap a on ens dirigim. Hem de poder gaudir del ric patrimoni arquitectònic i cultural que tenim a les nostres ciutats!
Utilitzar i promoure el transport públic hauria de ser una prioritat avui dia per tal d’intentar reduir les emissions de gasos contaminants i arribar a una mobilitat més sostenible i accessible per a tots. En aquest sentit, diversos Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) persegueixen i busquen fomentar l'ús de diferents mitjans de transport públic, com ara el tren. Així doncs, tant l’ODS 3 (Salut i benestar) com l’ODS 11 (Ciutats i comunitats sostenibles), entre d’altres, són exemples presents on, a través de certes mesures, lluitem per arribar a un futur millor.
Esteban Chaves, alumne de 4t de la Doble Titulació d’Educació Infantil i Primària de la Universitat de Girona.
Aquest article és fruit del treball de col·laboració entre el Diari de Girona i l’assignatura de didàctica de les ciències socials del doble grau d’educació infantil i primària de la Universitat de Girona, amb la col·laboració de la Xarxa territorial de Museus de les Comarques de Girona. L'objectiu és transmetre coneixements històrics de manera didàctica, descobrir elements curiosos que ens interpel·len i despertar l’interès pel patrimoni local. En definitiva, de fer-nos aixecar el cap i aprendre a gaudir de cada racó del nostre territori. Cada dimecres, a l'edició digital de Diari de Girona.
