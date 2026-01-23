CCOO denuncia "pràctiques corruptives" entre direccions de centres catalans per "escollir a dit" el professorat
El sindicat exigeix al Govern que derogui el decret de plantilles perquè genera desigualtat i inestabilitat
El sindicat Comissions Obreres denuncia "pràctiques corruptives" entre les direccions de centres públics catalans per tal d'"escollir a dit" el professorat. Segons un estudi que ha elaborat el mateix sindicat, les places perfilades i les d'entrevista han provocat una caiguda del 20% de les definitives en només deu anys. Per a CCOO hi ha tres causants d'aquesta situació: el decret de plantilles, el d'autonomia de centres i el de direccions. Per això exigeixen al Govern que derogui aquestes tres normatives perquè creuen que genera desigualtat i inestabilitat entre el funcionariat. CCOO reivindicarà aquestes exigències en una manifestació que han convocat per aquest dissabte a Barcelona i amb una nova vaga pel 24 de febrer.
El doctor en educació, Álvaro Lafuente, ha elaborat un informe on apunta que el decret de plantilles "facilita la corrupció" entre les direccions dels centres públics catalans, ja que permet "seleccionar a dit" el personal del claustre. Lafuente considera que malgrat que aquesta corrupció no estigui permesa dins la normativa, la manca de control del Departament d'Educació fa que les pràctiques es mantinguin i vagin en augment al llarg dels anys.
En aquest sentit, considera que el decret de plantilles "és la gran autopista de la corrupció i la degradació del sistema educatiu català". Per això des de CCOO exigeixen al Govern que elimini el decret i restableixi el sistema que hi havia abans de designació de places de substitució amb una borsa de treball de docents. Des del sindicat veuen que aquesta fórmula és més democràtica i transparent.
Des de CCOO apunten que la manca de convocatòria de places que s'ha produït en l'última dècada ha portat més inestabilitat a les plantilles de docents i també podria ser un dels motius pels quals les direccions dels centres públics hagin decidit per crear places perfilades que garanteixen mantenir el personal sempre que la direcció els reclami.
La secretària general d'Educació del sindicat a Girona, Ester Satorras, apunta que aquesta pràctica acaba "distorsionant" el sistema, perquè vol dir que les places perfilades deixen de ser definitives. Això acaba repercutint en què hi hagi més desplaçaments de persones que guanyen una plaça però els reubiquen en llocs de lluny de casa. Satorras ha explicat que algunes de les direccions fan "mala praxi" d'aquest decret "de forma involuntària" però amb una afectació directa als docents.
Per últim, Lafuente assegura que l'aplicació del decret de plantilles ha afectat greument a la qualitat educativa i ho vincula als resultats d'estudis com el PISA. Per altra banda, demanen al Departament d'Educació que millori la transparència i faciliti algunes dades com ara les notes que obtenen tots els aspirants en els processos selectius per entrevista.
