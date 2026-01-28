Educació vol ampliar les places perfilades, però USTEC alerta que "generen distorsió en l'ordre d'adjudicació"
El sindicat denuncia que la formació per obtenir perfils específics és "massa senzilla" i no garanteix la qualificació adequada per als docents que opten a aquestes places
El Departament d'Educació i Formació Professional proposa ampliar les places perfilades -els docents que tenen formació específica acreditada en llengua estrangera, competència digital, atenció a la diversitat, lectura i biblioteca escolar o educació visual i plàstica- d'acord amb els projectes educatius dels centres. Una ampliació que, assenyalen, comptarà amb l’assessorament de la Inspecció d’Educació, que "vetllarà perquè el procés es desenvolupi amb garanties".
Una decisió, però, que des del sindicat USTEC no veuen amb bons ulls: "Genera distorsió en l'ordre de preferència perquè si un centre demana una plaça amb una especialitat lligada a un perfil, la persona que està més endarrere a la borsa però que té aquest perfil passarà davant de tot", lamenta la portaveu del sindicat a les comarques gironines, Glòria Polls, que critica que "no es compleix l'ordre d'antiguitat ni la posició a la borsa", una casuística que passa tant en el cas dels interins com dels funcionaris.
Amb tot, subratlla que "el que ha de fer el Departament és garantir l'adjudicació de places a les persones amb més antiguitat i a les que estan més endavant a la borsa de substitucions".
El sistema d'obtenció de perfils, lamenta, "s'ha degradat": "La formació que s'ha de fer és massa senzilla, és un curs de 30 hores en una empresa privada on, pagant 90 euros t'acrediten un perfil sense haver de fer res més que participar en el curs". Una dinàmica que, lamenta, "no garanteix la formació adequada que el docent necessita per a poder-li adjudicar aquesta feina".
Més llocs de treball vinculats a l'escola inclusiva
Una altra novetat de la proposta de resolució és que les places que es poden cobrir mitjançant el procediment d’entrevistes, previst al Decret, inclouen més llocs de treball vinculats al model d’escola inclusiva: els suports intensius a l’escola inclusiva, els llocs dels CEEPSIR i els suports intensius a l’audició i llenguatge a infantil i primària. També s’hi inclouen llocs especialment sensibles, com els dels Programes de Formació i Inserció. A més, Educació avançarà el procediment: la llista de llocs susceptibles passa de publicar-se de principis de juny a finals d’abril.
En compliment del Decret de plantilles, el procediment preveu una fase prèvia de propostes de continuïtat del personal per part de les direccions dels centres (per exercir càrrecs directius, per a llocs amb perfil o per a llocs ordinaris en centres de màxima complexitat i d’educació especial, entre d’altres), reservades a personal funcionari.
