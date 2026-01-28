Lingüistes de la UdG creen un llibre d'enigmes perquè els alumnes treballin la llengua, la lògica i la comprensió lectora
El nou recurs didàctic planteja 34 casos que posen a prova l'enginy dels estudiants, alhora que exploren el lèxic, la morfosintaxi, la fonètica, l'ortografia i les varietats lingüístiques
Un equip format per sis professionals de didàctica de la llengua de la Universitat de Girona (UdG), també docents de la Facultat d'Educació i Psicologia i de centres educatius d'arreu de les comarques gironines, han impulsat un recurs didàctic i lúdic en forma de llibre a partir d'on, a través de casos de misteri, els alumnes treballaran la llengua, la lògica i la comprensió lectora.
Es tracta de "Joc negre. Misteris per a resoldre", un recull de 34 casos policíacs i de misteri que s'ha presentat aquesta tarda a l’Auditori Josep Irla de Girona, amb la participació de la periodista Tura Soler. Els fets tenen lloc en un poble fictici, Masfosc del Clot. Es tracta d'enigmes amb diferents nivells de dificultat en què es posa a prova l’enginy, la competència lingüística i també coneixements diversos sobre el món. Cada cas posa el focus en àrees diverses, des del lèxic a la lògica, passant per la morfosintaxi, la fonètica, l'ortografia i la puntuació, el discurs oral o varietats lingüístiques.
El recurs, però, no és només per a alumnes. I és que una de les autores del llibre, Alba Fraser, assenyala que "també pot ser interessant per a mestres i professors de llengua, ja que per resoldre els casos cal posar en pràctica la comprensió lectora, el raonament crític, la lògica i diverses habilitats i coneixements lingüístics".
El material és fruit d’una "àmplia experiència" amb alumnes de diversos nivells i edats. La llavor del projecte va començar de la mà de Maria Fernández als instituts Pere Alsius i Pla de l’Estany de Banyoles i els resultats no es van fer esperar: "Als alumnes els agradava llegir, pensar en els enigmes que se’ls havien plantejat i escriure informes per justificar les solucions que hi havien trobat".
El projecte ha estat possible gràcies al suport econòmic del Deganat de la Facultat d’Educació i Psicologia, el Consell Social de la Universitat i el Departament de Didàctiques Específiques de la UdG. El llibre es pot comprar a la Llibreria 22 de Girona i també es pot descarregar gratuïtament en PDF. No descarten, més endavant, fer-ne un joc de taula.
Subscriu-te per seguir llegint
- Hisenda ho aclareix: si incloeu els vostres fills al compte bancari, l'impost de successions serà aquest
- Cop policial a Galícia contra una banda amb seu a Girona especialitzada en el robatori de coure
- L’OCU ho deixa clar: Aquestes són les cinc pizzes de supermercat que aproven en nutrició
- El TSJC confirma la pena de 15 anys de presó per a l'home que es va atrinxerar en un mas a les Llosses
- Dos homes estafen 5.000 euros a un taxista fent-los portar de Barcelona a Lisboa
- «Dels japonesos m’agrada sobretot que estan com una cabra»
- El Jovent Gironí protesta deixant el seu lloc buit
- Del cotxe al datàfon: detingut a Porqueres per robar en un vehicle i pagar amb la targeta de la víctima