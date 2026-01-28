Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Lingüistes de la UdG creen un llibre d'enigmes perquè els alumnes treballin la llengua, la lògica i la comprensió lectora

El nou recurs didàctic planteja 34 casos que posen a prova l'enginy dels estudiants, alhora que exploren el lèxic, la morfosintaxi, la fonètica, l'ortografia i les varietats lingüístiques

Girona

Meritxell Comas

Meritxell Comas

Girona

Un equip format per sis professionals de didàctica de la llengua de la Universitat de Girona (UdG), també docents de la Facultat d'Educació i Psicologia i de centres educatius d'arreu de les comarques gironines, han impulsat un recurs didàctic i lúdic en forma de llibre a partir d'on, a través de casos de misteri, els alumnes treballaran la llengua, la lògica i la comprensió lectora.

Es tracta de "Joc negre. Misteris per a resoldre", un recull de 34 casos policíacs i de misteri que s'ha presentat aquesta tarda a l’Auditori Josep Irla de Girona, amb la participació de la periodista Tura Soler. Els fets tenen lloc en un poble fictici, Masfosc del Clot. Es tracta d'enigmes amb diferents nivells de dificultat en què es posa a prova l’enginy, la competència lingüística i també coneixements diversos sobre el món. Cada cas posa el focus en àrees diverses, des del lèxic a la lògica, passant per la morfosintaxi, la fonètica, l'ortografia i la puntuació, el discurs oral o varietats lingüístiques.

El recurs, però, no és només per a alumnes. I és que una de les autores del llibre, Alba Fraser, assenyala que "també pot ser interessant per a mestres i professors de llengua, ja que per resoldre els casos cal posar en pràctica la comprensió lectora, el raonament crític, la lògica i diverses habilitats i coneixements lingüístics".

El material és fruit d’una "àmplia experiència" amb alumnes de diversos nivells i edats. La llavor del projecte va començar de la mà de Maria Fernández als instituts Pere Alsius i Pla de l’Estany de Banyoles i els resultats no es van fer esperar: "Als alumnes els agradava llegir, pensar en els enigmes que se’ls havien plantejat i escriure informes per justificar les solucions que hi havien trobat".

El projecte ha estat possible gràcies al suport econòmic del Deganat de la Facultat d’Educació i Psicologia, el Consell Social de la Universitat i el Departament de Didàctiques Específiques de la UdG. El llibre es pot comprar a la Llibreria 22 de Girona i també es pot descarregar gratuïtament en PDF. No descarten, més endavant, fer-ne un joc de taula.

