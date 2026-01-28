AIXEQUEM EL CAP
Sabies que a Castelló d’Empúries hi ha un edifici amb un escut?
Si passeges pel nucli antic de Castelló d’Empúries i arribes a la plaça dels Homes, et trobaràs davant d’un edifici. Aixeca el cap i veuràs l’escut! Quin escut és? Què fa en aquest edifici? I què és exactament aquest edifici?
Laura Pérez Belmonte
Plaça dels Homes, 1 Castelló d’Empúries (Alt Empordà)
Ens trobem davant de l'escut de la vila de Castelló d'Empúries, la qual va esdevenir la capital del comtat d'Empúries al segle XI. En aquest hi ha representat un castell en referència al nom de la vila i al palau dels comtes d'Empúries. Així doncs, la ubicació de l'escut en l'edifici indica que aquest tenia un caràcter institucional.
Segurament us esteu preguntant de quin edifici es tracta. Doncs bé, l'edifici en qüestió és conegut com l'antiga Llotja de Mar.
Per posar-vos en context cal destacar que Castelló d'Empúries és una vila situada prop del mar que, gràcies a la seva ubicació i al seu port fluvial, durant l'època medieval va destacar com a un rellevant centre de comerç. Per tant, l'any 1386 Pere III el Cerimoniós va atorgar el privilegi de Consolat de Mar a aquesta vila el qual va perdurar fins a principis del segle XVIII, ressaltant així la seva connexió amb el comerç marítim. D'aquesta manera, l'edifici en qüestió va exercir com a seu de Llotja de Mar sent un lloc on els mercaders i comerciants es reunien per fer negocis, intercanviar productes i establir acords comercials.
Uns anys més tard, concretament l'any 1963, l'edifici va ser restaurat per convertir-lo en seu de l'Ajuntament fins al 1987 quan la institució es va traslladar al Palau dels Comtes. Així doncs, l'edifici va exercir la funció d'ajuntament durant vint-i-quatre anys. Actualment, l'edifici acull l'Oficina de Turisme de Castelló d'Empúries i el Jutjat de Pau.
Finalment, cal destacar que unes restes datades del segle XIII trobades en el soterrani de l’edifici assenyalen que aquest abans de tenir la funcionalitat de Llotja de Mar havia estat la Casa del Consell, un espai dedicat al govern local. Així doncs, aquest edifici ha tingut diverses funcions al llarg dels segles adaptant-se d'aquesta manera a les necessitats de l'entorn.
Castelló d'Empúries és un municipi amb patrimoni arquitectònic d'origen romà dels segles II-I aC, i sobretot d'origen medieval en el període que la vila al segle XI va passar a ser la capital del comtat d'Empúries.
De l'època medieval a part de la Llotja de Mar esmentada anteriorment, es conserven altres elements patrimonials els quals recomano visitar per conèixer millor els orients de Castelló d'Empúries com per exemple la Cúria-Presó que actualment és del Museu d'Història Medieval; el Molí del Mig que avui dia forma part de l'Ecomuseu-Farinera, el Pont Vell, la Casa Gran, la muralla del Rec del Molí, la sinagoga del Puig Mercadal, el Portal de la Gallarda i la Basílica de Santa Maria d'estil gòtic la qual disposa d'un retaule el qual és darrer de pedra gòtica del nostre país.
D'altra banda, per conèixer millor la vida en la societat medieval a la zona de l'Empordà us proposo llegir la novel·la "El pont dels jueus" de Martí Gironell ambientada en Besalú. També, per tal que els més petits coneguin com era una vila medieval proposo el llibre "Busca i troba. L'edat mitjana" de Ruth Martínez i la revista núm. 2 de Petit Sàpiens anomenada "Defensem el Castell!". Altrament, recomano acudir a la fira medieval de Castelló d'Empúries anomenada Terra de trobadors la qual se celebra al setembre.
Finalment, amb relació al comerç proposo que els nens i nenes visualitzin el següent vídeo per tal que coneguin l’origen i l’evolució del comerç: https://www.3cat.cat/tv3/sx3/lorigen-del comerc/video/5325571/
Estem acostumats a desplaçar-nos sempre amb cotxe, fet que provoca que deixem de dedicar temps a passejar pel nostre propi poble o ciutat. Per això, us animo a fer una passejada pel vostre entorn més proper, prenent consciència del que tenim a prop, ja que acostumem a marxar lluny per visitar monuments històrics, sense ser conscients que també en tenim a casa nostra. Així doncs, sortiu al carrer a explorar el vostre entorn, descobrint-ne els petits racons i aprofundint en els seus orígens!
Laura Pérez Belmonte, alumna de 4t de DT del grau de magisteri de la Universitat de Girona.
Aquest article és fruit del treball de col·laboració entre el Diari de Girona i l’assignatura de didàctica de les ciències socials del doble grau d’educació infantil i primària de la Universitat de Girona, amb la col·laboració de la Xarxa territorial de Museus de les Comarques de Girona. L'objectiu és transmetre coneixements històrics de manera didàctica, descobrir elements curiosos que ens interpel·len i despertar l’interès pel patrimoni local. En definitiva, de fer-nos aixecar el cap i aprendre a gaudir de cada racó del nostre territori. Cada dimecres, a l'edició digital de Diari de Girona.
- El TSJC confirma la pena de 15 anys de presó per a l'home que es va atrinxerar en un mas a les Llosses
- «El matrimoni té data de caducitat, que es trenqui és part de la vida»
- Interior proposa sancionar un bomber, destinat al parc de Lloret, per missatges masclistes
- Un conductor de 19 anys, positiu en alcohol i drogues, presumpte autor de la mort d'un ciclista a Subirats
- Mercadona compra més d'11 milions de quilos de pomes gironines
- Sis centres sanitaris gironins van detectar la presència de rosegadors l'any passat
- El caos de Rodalies, en directe
- «Dels japonesos m’agrada sobretot que estan com una cabra»