La comunitat educativa del Carme Auguet defensa que "l'escola pública és l'única opció" al Pont Major
També asseguren que "el futur educatiu del barri no s’hauria de construir des de la confrontació entre xarxes, sinó des de la voluntat de sumar esforços", després de la proposta d'unió del FEDAC Pont Major per a crear un institut-escola
Arran de la moció presentada dilluns al ple de l’Ajuntament de Girona per l’AMPA de l’escola FEDAC Pont Major i la proposta del centre concertat d'unir-se a l'escola pública Carme Auguet per a crear un institut-escola davant la pèrdua d'ESO al barri, la comunitat educativa del Carme Auguet assenyala a través d'un comunicat que "la davallada de la natalitat és una realitat incontestable", però deixa clar que "les escoles concertades tenen sentit i utilitat en aquells territoris on la xarxa pública no pot absorbir tota la demanda; però al Pont Major, amb l’oferta existent i les perspectives demogràfiques actuals, l’escola pública és l’única opció que garanteix una solució estructural, equitativa i sostenible per al conjunt del barri".
A més, asseguren que "el debat sobre el mapa educatiu del Pont Major no és nou" i recorden que "aquest mateix curs l'escola Carme Auguet ha perdut un grup d’infantil, una decisió que ha comportat també la pèrdua d’una plaça de mestra". Un fet que, assenyalen, "s’ha produït sense que s’obrís cap debat públic ni cap espai de reflexió col·lectiva sobre l’impacte que aquesta decisió tindria en l’escola pública i en el conjunt del barri".
Al llarg dels darrers anys, recorden, "hem participat activament en tots els espais de debat sobre el futur educatiu del barri, defensant sempre la necessitat de garantir una oferta educativa completa, arrelada al territori i construïda amb la veu de les famílies". En aquest sentit, asseguren que "creiem fermament que qualsevol procés de reobertura o reordenació de l’educació secundària al barri ha de comptar, des del primer moment, amb la participació real de totes les comunitats educatives implicades".
També defensen que "el futur educatiu del Pont Major no s’hauria de construir des de la confrontació entre xarxes, sinó des del diàleg honest, la transparència i la voluntat de sumar esforços" i volen fer arribar una "preocupació compartida per moltes famílies del barri": Que tot aquest "rebombori" acabi generant una "escletxa innecessària entre veïns, escoles i comunitats que han conviscut històricament amb respecte". La comunitat educativa també vol aclarir que "l'escola Carme Auguet no tancarà i el curs vinent continuarà funcionant amb normalitat". Amb tot, defensen que "continuem oberts al diàleg i al treball conjunt, sempre que aquest tingui com a eix vertebrador la defensa d’una escola pública forta, de barri i al servei de tots els infants" perquè, assenyalen, "el que realment està en joc no és només l’organització dels centres, sinó la cohesió i el futur del Pont Major".
