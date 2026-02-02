Així és el Grau en Moda de l’ERAM: una formació 360° per liderar la indústria des de Girona
ERAM i Qstura s’alien per formar la nova generació de dissenyadors i emprenedors tèxtils.
Girona ha estat, històricament, terra de telers i creativitat. Però el món ha canviat i la manera de vestir-nos, també. Avui, entrar al sector de la moda no és només saber dibuixar una peça bonica en un paper; és entendre d’algoritmes, de sostenibilitat, de màrqueting i de com la roba pot explicar una història. Sota aquesta premissa, el Centre Universitari de les Arts ERAM (UdG), situat a la Factoria Cultural Coma Cros de Salt, s’ha convertit en un ecosistema on el disseny, l’audiovisual i la moda conviuen per formar professionals que no només segueixen tendències, sinó que les creen.
L'èxit d'aquest grau oficial de quatre anys rau en la seva aliança. Es tracta d'una col·laboració estratègica amb un centre que aporta 17 anys de coneixement profund del sector. Les classes teòriques i la visió estratègica es fan a les aules de l'ERAM, mentre que la pràctica més pura, aquella on se sent el soroll de la màquina de cosir, es viu a les instal·lacions de Qstura. El resultat és un títol oficial de la Universitat de Girona que t'obre les portes de bat a bat al món laboral.
Si ets dels que es passen hores dibuixant esbossos o transformant la roba que trobes als mercats de segona mà, el Grau en Moda de l'ERAM pot ser el teu lloc. A diferència d'altres centres que se centren només en la costura tradicional, aquí es fusiona l'artesania de tota la vida amb les tecnologies més actuals i la sostenibilitat, que ja és clau a l’actualitat. Està pensat per a gent que vol entendre el negoci, la comunicació i com crear una marca que digui alguna cosa nova. Amb la guia de professionals que estan en actiu al sector, sortiràs preparat per endinsar-te en el món de la moda sense haver de marxar lluny de casa, aprofitant tot el potencial creatiu que hi ha a les comarques gironines.
Atenció personalitzada per a perfils polivalents
El que fa especial la proposta de l’ERAM és que no t'has de preocupar per si et falta base tècnica. El grau està muntat perquè aprenguis des de zero i de manera pràctica. A més, el que realment marca la diferència respecte a altres universitats més massificades és que aquí no seràs un número més en una llista interminable. En ser grups reduïts, de 30 persones, els professors estan a sobre teu, ajudant-te a polir el teu estil propi per sortir de la formació sabent gestionar una marca de moda, com comunicar-la al món i com moure’t en el món dels negocis tèxtils.
La Sílvia Castelló, coordinadora del grau, ho té clar: "Es necessita una generació de professionals que busquin l'excel·lència per crear nous models de negocis". Per a ella, el grau és revolucionari perquè l'alumne recorre tot el procés: des de la inspiració (amb història de l'art o estètica) fins a la creació del prototip (patronatge i confecció) i la seva venda (màrqueting i gestió).
Aquesta transversalitat és el cor del programa. Com afirma Castelló, la universitat dona la capacitat de fer un pas endavant i inventar, per exemple, la tecnologia vestible (wearables). No es tracta només de fer roba bonica, sinó de respondre a les preguntes: Com ho venem? A quin preu? On? I, sobretot, com ho fem de manera sostenible i ètica?
Formació 360 més enllà del disseny
Sovint, els futurs estudiants tenen una idea fixa: volen ser dissenyadors. Però la realitat del mercat és molt més rica. "El disseny de moda està sobrevalorat; ara és un moment en què van molt buscades les patronistes", afirma Castelló. I posa un exemple clar: les grans multinacionals estan disposades a pagar el que sigui per professionals que dominin el patronatge, una figura que s’està jubilant i que costa de reemplaçar.
A més, des del primer dia, el centre ofereix assessorament per a la internacionalització. La moda és un llenguatge global, i el grau facilita intercanvis i pràctiques en institucions d'arreu del món per enriquir el currículum. Estan pensades perquè els estudiants posin un peu a la industria real el més aviat possible, perdent la por al mercat laboral i aprenent a fer-se un lloc ja sigui en una empresa o muntant el seu propi projecte emprenedor. Estudiar a l’ERAM significa estar a prop d'un motor econòmic que busca perfils polivalents i creatius, capaços de cosir el futur des de qualsevol angle.
