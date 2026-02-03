Els sindicats majoritaris descarten sumar-se a la vaga indefinida d'educació convocada per USOC
USTEC-STEs i la resta de sindicats amb representació a la mesa sectorial no donen suport a l'aturada indefinida i aposten per accions conjuntes, com la vaga que han convocat l'11 de febrer
La Unió Sindical dels Treballadors d'Ensenyament de Catalunya (USTEC-STEs) -el sindicat majoritari en l'àmbit de l'ensenyament públic- descarta sumar-se a la vaga indefinida convocada per la Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC) a partir de dimarts 17 de febrer. "No ens sumem a aquesta vaga indefinida perquè no anem per lliure, ells no tenen representació a la mesa sectorial però nosaltres i la resta de sindicats (ASPEPC-SPS, CCOO, CGT i UGT), després de cada reunió amb el Departament d'Educació, ens reunim i arribem a un acord d'actuació per anar tots a la una", explica la portaveu d'USTEC-STEs a les comarques gironines, Glòria Polls. Pel que fa al seguiment de la convocatòria, no preveu que sigui massiu: "Els docents fan cas al que convoquem de forma unitària".
La vaga unitària es farà l'11 de febrer. Entre les principals reivindicacions hi ha la recuperació del 25% del poder adquisitiu perdut en 15 anys, més recursos, menys ràtios i menys burocràcia, a més del reconeixement "que ens pertoca".
En la mateixa línia s'han posicionat la resta de sindicats amb representació a la mesa sectorial. Des de la Confederació General del Treball (CGT), la delegada sindical a Girona, Arantza Lacasa, assenyala que "no ens hi sumarem perquè prioritzem la unitat sindical i les accions col·lectives que organitzem amb els altres sindicats amb representació a la mesa".
La Unió General de Treballadors (UGT) també descarta sumar-s'hi: "Nosaltres fem pinya amb els sindicats que tenen representació a la mesa sectorial, convoquem la vaga de l'11 de febrer de forma unitària", assenyala la responsable de l'àrea d'educació a Catalunya, Cristina Martín.
Per la seva banda, el secretari territorial del sindicat Professors de Secundària (ASPEPC-SPS), Josep Maria Gayolà, que també apunta que "a dia d'avui no ens afegim a la vaga indefinida", defensa que la convocatòria unitària tindrà continuïtat: "És una vaga d'un dia, però en farem una altra al març, fins que el Departament d'Educació s'assegui a negociar", assegura. La data, però, encara no està tancada.
