Els sindicats educatius anuncien una aturada l'11 de febrer i una setmana de vagues al març
Treballen en les concrecions de les aturades, però descarten que siguin parcials
Els sindicats educatius han anunciat una setmana de vagues del 16 al 20 de març si no avancen les negociacions amb el Departament d'Educació. USTEC-STEs (IAC), Professors de Secundària, CCOO, CGT i UGT estan treballant en les concrecions de les aturades, però descarten que siguin parcials. Abans, però, han convocat vaga per dimecres vinent. Els sindicats han criticat el "menyspreu" del Departament d'Educació i asseguren que no se'ls ha plantejat cap proposta concreta a les seves reclamacions, entre les quals l'increment salarial per fer front a la pèrdua de més d'un 20% del poder adquisitiu. Ara per ara, no han rebut cap convocatòria de reunió, després que Educació anul·lés la prevista per aquest dimecres.
Sobre la setmana de mobilitzacions i aturades del març, els sindicats han explicat que estan treballant encara en el format, ja que han afirmat que estan "valorant diferents opcions", motiu pel qual no han concretat detalls. Amb tot, han assegurat que seran aturades "de 24 hores segur". "Estem preparant els detalls, però hi haurà setmana de vaga al març", ha afirmat el responsable d'Acció Sindical de Professors de Secundària, Ramiro Gil.
Els sindicats consideren que no s'està complint el calendari de negociacions pactat amb la conselleria i que se'ls està menystenint. Asseguren que, tot i tenir el "compromís" de la conselleria de tenir una proposta per escrit sobre la petició d'increment salarial, aquesta encara no ha arribat. En aquest sentit, s'han mostrat especialment crítics amb el fet que els convoquessin a una reunió aquest dimecres per a l'endemà i poques hores després els desconvoquessin. Per a Gil, la voluntat negociadora del Departament "ha estat una presa de pèl" i ha criticat una "manca de seriositat absoluta". Per això, ha assegurat que estan "decidits a fer el següent pas", amb la convocatòria de més vagues.
L'11-F, un "èxit"
Els sindicats preveuen que la primera vaga convocada, la de l'11 de febrer, sigui un "èxit". Entre les reivindicacions que els han portat a aquesta aturada hi ha, a banda de la "línia vermella" que suposa l'increment salarial, la reducció de les ràtios, la petició de més personal, dotar prou l'escola inclusiva i reduir la sobrecàrrega de feina i la burocràcia. Hi inclouen la petició de currículums "que donin resposta a les necessitats formatives de l'alumnat", retornar les hores "retallades" en ciències, filosofia i literatures i "més democràcia als centres", segons ha explicat la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
La portaveu de CCOO, Esther Vila, ha recordat que la seva previsió era tancar les negociacions el 19 de febrer i ha lamentat que, a dia 6, "no hi ha cap proposta sobre la taula". "Per això hem de sortir tant sí com no al carrer", ha manifestat.
Des de la CGT, Isarn Pardes ha afirmat que el fet que la consellera estigui de baixa no ha d'influir en la negociació, ja que ha afirmat que tant la conselleria com el Govern han de tenir capacita negociadora "hi sigui o no" la consellera. En la mateixa línia, ha defensat que el fet de tenir o no pressupostos tampoc poc condicionar la negociació, ja que ha assegurat que s'han fet partides extraordinàries abans per altres temes.
De moment, la portaveu d'UGT, Lorena Martínez, s'ha mostrat convençuda que la vaga de l'11 de febrer "serà massiva" i ha instat la conselleria ha donar resposta a les reclamacions del col·lectiu.
- Hisenda aclareix quan donar una casa als fills surt gratis: el requisit clau és l'edat
- L’ajust d’Hisenda que molts jubilats encara desconeixen: fins a 4.000 euros
- «Vaig arribar a Girona amb dues maletes i menys de 200 euros»
- El Mercat d’Olot ven gairebé 1.000 pots de productes de reaprofitament
- Xurros fets "a ull" a la Cort Reial de Girona
- Més d'un mes sense llum a la ronda Ferran Puig de Girona perquè els ocupes tenien l'electricitat punxada
- Les baixes laborals per salut mental es disparen i s’allarguen fins a gairebé els 100 dies de mitjana
- Aliança Catalana reuneix tots els seus líders territorials a Ripoll per preparar les eleccions municipals