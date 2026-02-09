Com afectarà la vaga d'educació d'aquest dimecres?
Més de 12.400 docents gironins d'escoles, instituts i centres d'educació especial de titularitat pública, a més de personal PAE, llars d'infants de la Generalitat, EOI i escoles d'adults estan cridats a la mobilització per exigir millores al Departament d'Educació
Més de 12.400 docents gironins d'escoles, instituts i centres d'educació especial de titularitat pública, a més d'educadores i personal de serveis de les llars d'infants gestionades per la Generalitat de Catalunya, professionals de les Escoles Oficials d'Idiomes, de les Escoles d'Adults i uns 500 membres del personal d'atenció educativa (PAE) -educadors d’educació especial, integradors socials, tècnics especialistes en educació infantil, fisioterapeutes o logopedes- estan cridats a la vaga, que aquest dimecres 11 de febrer vol buidar les aules d'arreu de Catalunya per a dir "prou".
Es tracta d'una mobilització convocada de forma unitària per tots els sindicats de mestres i professors de l’ensenyament públic no universitari de Catalunya amb representació a la mesa sectorial (USTEC-STEs, Professors de Secundària, CCOO, CGT i UGT).
Què reclamen?
Davant d'una "degradació continuada" de l'educació a causa de la "manca crònica de finançament i de polítiques que, sense escoltar la veu dels docents, han generat pèrdua de democràcia als centres, manca d’estabilitat de les plantilles, abús d’interinitat i canvis curriculars constants sense consens, a banda de tancaments sistemàtics de grups i atacs judicials a l’escola en català", els professionals de l'educació es planten per exigir millores al Departament d'Educació.
Entre les principals reivindicacions, reclamen recuperar el poder adquisitiu perdut des del 2009 i millorar els salaris de tot el personal; alleugerir la sobrecàrrega de treball amb més recursos per atendre l'alumnat (sobretot amb el decret d'educació inclusiva), abaixant ràtios i ampliant plantilles; reduir la burocràcia; garantir la democràcia als centres i derogar els decrets de plantilles, autonomia de centres i direccions; i establir uns currículums negociats i consensuats amb el personal docent.
Unes demandes, però, que no són noves. I és que tot i la "demostració de compromís i força col·lectiva" que van exhibir en les manifestacions unitàries del passat 15 de novembre i 24 de gener a Barcelona, els sindicats lamenten que el Departament d'Educació "segueix sense moure fitxa": "No ha complert el compromís de proposta d’augment del complement específic ni ha posat cap altra concreció sobre la taula i les negociacions estan en via morta; les reunions, amb calendari i punts de negociació pactats, han resultat ser una pèrdua de temps". Amb tot, lamenten que els docents de Catalunya "ens sentim ignorats, menystinguts i maltractats".
El recorregut
A Girona, la manifestació arrencarà a les 11 del matí amb la formació de quatre blocs, segons la procedència dels participants. La rotonda de Fontajau serà el punt de trobada pels arribats de l'Alt i el Baix Empordà, la Garrotxa, el Pla de l’Estany i el Ripollès; al Wala - plaça de Salt pels del Gironès Sud i la Selva; a l'estació de RENFE es trobaran els docents de Girona ciutat; i a la plaça de la Llibertat de Salt els del Gironès Oest.
A les 12 del migdia, els quatre blocs confluiran al pont del Dimoni, des d’on arrencarà la manifestació conjunta fins als Serveis Territorials d’Educació a Girona (plaça Pompeu Fabra, 1). A la 1, hi haurà la concentració i els parlaments.
Serveis mínims
Els serveis mínims, de moment, encara no s'han fixat. Els ha de publicar el Departament d’Empresa i Treball al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
El personal de menjador i extraescolars, també cridat a la vaga
La CGT -un dels sindicats convocants- ha cridat a la vaga també al personal de lleure que treballa als centres educatius. La secretària general de la Federació d'Ensenyament de CGT, Laura Gené, assegura que la "precarietat" que afecta els docents "es fa extensiva" a totes les persones que treballen als centres educatius públics: "El problema de la burocràcia o les ràtios ens afecta a totes", assegura. Per això, fa una crida a què s'hi sumi tota la comunitat educativa i alerta que el personal de lleure -acollida, extraescolars o menjador- també està "precaritzat". Per tant, es desconeix, encara, quina adhesió i quin impacte tindrà la convocatòria en el servei de menjador i extraescolars.
Properes mobilitzacions
Els sindicats convocants alerten que "si el Departament continua en la inacció hi haurà més mobilitzacions en un futur proper". De fet, ja han anunciat una setmana de vagues del 16 al 20 de març si les negociacions amb el Departament d'Educació no es desencallen.
Subscriu-te per seguir llegint
- «Sortir a ‘El Foraster’ va servir per trencar prejudicis; ara la gent s’hi acosta»
- Els tallers mecànics gironins alerten que prop del 30% dels cotxes no porten la ITV al dia i que el parc està 'envellit
- Qui és Roman Arnold? El propietari de la finca on han trobat les restes arqueològiques a Girona
- Girona és la segona província catalana amb més beneficiaris de la renda garantida
- Nora Cornell: 'No sé esquiar, vaig començar a fer snow perquè a Girona no hi ha surf
- El primer habitatge cooperatiu sènior de Catalunya: «La filosofia és tenir la residència a casa i que no ens cuidin els fills»
- Les multes del radar de l’entrada de Salt s’incrementen més d’un 50%
- Un cas d’agressió sexual a Blanes acaba amb una queixa pel tracte rebut per la víctima als jutjats