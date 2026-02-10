CCOO crida a la vaga també els docents de l'escola concertada
Reclamen l'equiparació de les condicions laborals amb els professionals de la xarxa pública
El sindicat CCOO ha convocat a la vaga de demà també els docents de l'escola concertada, fent una crida que se sumin a la mobilització unitària organitzada per tots els sindicats de mestres i professors de l’ensenyament públic no universitari de Catalunya amb representació a la mesa sectorial (USTEC-STEs, Professors de Secundària, CCOO, CGT i UGT).
I és que els arguments són "molt similars": "Reclamem una reducció de ràtios i la negociació dels currículums", assenyala el responsable d'acció sindical de CCOO a les comarques gironines, Álvaro Lafuente.
A més, el delegat permanent de l'escola concertada i privada del sindicat a Girona, David Payés, també assenyala que "les condicions laborals dels docents de l'escola concertada no són les mateixes que les de la pública". En aquest sentit, subratlla que "la jornada laboral dels professors de secundària és de 24 hores lectives a la concertada i 19 a la pública".
Crida a tota la comunitat educativa
El sindicat també fa una crida a què se sumi tota la comunitat educativa a les mobilitzacions, també alumnes i famílies: "L'educació ens interpel·la a tots, és important que tothom que pugui se sumi a la manifestació perquè estem lluitant per millorar el sistema educatiu", recorda Lafuente.
El recorregut
A Girona, la manifestació arrencarà a les 11 del matí amb la formació de quatre blocs, segons la procedència dels participants, que sortiran des de la rotonda de Fontajau, el Wala - plaça de Salt, l'estació de RENFE i la plaça de la Llibertat de Salt. A les 12 del migdia, els quatre blocs confluiran al pont del Dimoni, des d’on arrencarà la manifestació conjunta fins als Serveis Territorials d’Educació a Girona (plaça Pompeu Fabra, 1). A la 1, hi haurà la concentració i els parlaments.
Subscriu-te per seguir llegint
- El primer habitatge cooperatiu sènior de Catalunya: «La filosofia és tenir la residència a casa i que no ens cuidin els fills»
- «Sortir a ‘El Foraster’ va servir per trencar prejudicis; ara la gent s’hi acosta»
- Com afectarà la vaga d'educació d'aquest dimecres?
- Girona farà una prova pilot per traslladar el mercat de la Devesa al vial asfaltat els dimarts
- Olga Tubau: 'Fa dos anys que prenc antidepressius: aquestes coses s'han d'explicar
- Els tallers mecànics gironins alerten que prop del 30% dels cotxes no porten la ITV al dia i que el parc està 'envellit
- Una llúdriga es deixa veure al centre de Girona
- La 'bona casualitat' de tenir la tornada de Sevilla dilluns