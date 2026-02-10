Un docent per cada tres aules: uns serveis mínims "abusius" per a la vaga de demà
El sindicat USTEC-STEs denuncia que els serveis mínims tenen com a objectiu "dificultar l’exercici real del dret de vaga, especialment en centres petits i escoles rurals, on poden arribar a buidar de contingut la mobilització"
El Departament d’Empresa i Treball ja ha fixat els serveis mínims per a la vaga de demà, a la que estan cridats més de 12.400 docents gironins d'escoles, instituts i centres d'educació especial de titularitat pública, a més de personal PAE, llars d'infants de la Generalitat, EOI, escoles d'adults i personal de lleure per exigir millores al Departament d'Educació.
L'ordre estableix que en les etapes d'Infantil, Primària i Secundària, haurà d'haver-hi un docent per cada tres aules; amb una persona de l’equip directiu per centre i, en el cas dels Centres d'Educació Especial, s'haurà de presentar a treballar el 50% de la plantilla. Per la seva banda, les llars d'infants de la Generalitat hauran de comptar amb el 33% de l'equip.
Pel que fa als serveis de lleure i complementaris, els centres educatius hauran de comptar amb el 50% del personal de menjador, cuina, acollida, extraescolars i atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials (vetlladores).
El sindicat USTEC-STEs denuncia que aquests serveis mínims són "clarament abusius" i tenen com a objectiu "dificultar l’exercici real del dret de vaga, especialment en centres petits i escoles rurals, on poden arribar a buidar de contingut la mobilització". Amb tot, lamenta que "no garanteixen drets i limiten la protesta".
Subscriu-te per seguir llegint
- El primer habitatge cooperatiu sènior de Catalunya: «La filosofia és tenir la residència a casa i que no ens cuidin els fills»
- «Sortir a ‘El Foraster’ va servir per trencar prejudicis; ara la gent s’hi acosta»
- Com afectarà la vaga d'educació d'aquest dimecres?
- Girona farà una prova pilot per traslladar el mercat de la Devesa al vial asfaltat els dimarts
- Els tallers mecànics gironins alerten que prop del 30% dels cotxes no porten la ITV al dia i que el parc està 'envellit
- Una llúdriga es deixa veure al centre de Girona
- La 'bona casualitat' de tenir la tornada de Sevilla dilluns
- Emeten una altra ordre de desnonament a en Sisplau