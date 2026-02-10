Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Fòrum Gastronòmic de Gironapisos turístics Gironaimmigracióvaga educaciómercat de la Devesavaga trensCarnavals
instagramlinkedin

Un docent per cada tres aules: uns serveis mínims "abusius" per a la vaga de demà

El sindicat USTEC-STEs denuncia que els serveis mínims tenen com a objectiu "dificultar l’exercici real del dret de vaga, especialment en centres petits i escoles rurals, on poden arribar a buidar de contingut la mobilització"

Estudiants amb motxilles a l'esquena, en una imatge d'arxiu.

Estudiants amb motxilles a l'esquena, en una imatge d'arxiu. / DdG

Meritxell Comas

Meritxell Comas

Girona

El Departament d’Empresa i Treball ja ha fixat els serveis mínims per a la vaga de demà, a la que estan cridats més de 12.400 docents gironins d'escoles, instituts i centres d'educació especial de titularitat pública, a més de personal PAE, llars d'infants de la Generalitat, EOI, escoles d'adults i personal de lleure per exigir millores al Departament d'Educació.

L'ordre estableix que en les etapes d'Infantil, Primària i Secundària, haurà d'haver-hi un docent per cada tres aules; amb una persona de l’equip directiu per centre i, en el cas dels Centres d'Educació Especial, s'haurà de presentar a treballar el 50% de la plantilla. Per la seva banda, les llars d'infants de la Generalitat hauran de comptar amb el 33% de l'equip.

Pel que fa als serveis de lleure i complementaris, els centres educatius hauran de comptar amb el 50% del personal de menjador, cuina, acollida, extraescolars i atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials (vetlladores).

Notícies relacionades

El sindicat USTEC-STEs denuncia que aquests serveis mínims són "clarament abusius" i tenen com a objectiu "dificultar l’exercici real del dret de vaga, especialment en centres petits i escoles rurals, on poden arribar a buidar de contingut la mobilització". Amb tot, lamenta que "no garanteixen drets i limiten la protesta".

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents