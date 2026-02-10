Esmorzars populars a les vuit del matí i talls a les carreteres: els docents escalfen motors per la vaga
A Girona, Salt, Sarrià de Ter, Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell i Vilamalla, han convocat trobades i manifestacions per defensar l'educació pública abans de la mobilització unitària
Tot i que l'inici de les mobilitzacions dels quatre blocs, que confluiran al pont del Dimoni de Girona per enfilar junts cap als Serveis Territorials d’Educació, serà a les onze del matí, docents d'arreu de les comarques gironines han organitzat diverses accions demà, des de primera hora del matí, per començar a escalfar motors.
Un dels plats forts seran els esmorzars populars, amb convocatòries a dos quarts de vuit del matí al pàrquing del Viena de Salt o a les vuit del matí al parc del Migdia de Girona, on els participants s'hauran de portar el seu entrepà i l'ampolla tèrmica.
A Vilamalla, hi ha prevista una trobada a dos quarts de vuit del matí al pont del Príncep i, després, es dirigiran a la rotonda gran de Borrassà amb els vehicles per a fer una concentració. A Palafrugell, a la mateixa hora, s'ha convocat una passejada educativa i, a les sis de la tarda, hi haurà una concentració del moviment educatiu amb la participació de les famílies.
A Sarrià de Ter, es farà una marxa a peu des del pavelló municipal fins al de Fontajau amb sortida a les vuit del matí i, a Sant Feliu de Guíxols, s'ha organitzat una manifestació a tres quarts de nou del matí amb sortida des de la rotonda d'entrada a la ronda de Ponent, amb una crida especial a les famílies: "Ajudeu-nos a defensar l'educació pública".
Els docents també preparen talls a les carreteres. Docents en Vaga ha organitzat un tall a la rotonda d'entrada a l'autopista de Figueres Sud, a Borrassà, que comptarà amb el suport de Revolta Pagesa amb la presència de tractors.
Subscriu-te per seguir llegint
- El primer habitatge cooperatiu sènior de Catalunya: «La filosofia és tenir la residència a casa i que no ens cuidin els fills»
- «Sortir a ‘El Foraster’ va servir per trencar prejudicis; ara la gent s’hi acosta»
- Olga Tubau: 'Fa dos anys que prenc antidepressius: aquestes coses s'han d'explicar
- Com afectarà la vaga d'educació d'aquest dimecres?
- Girona farà una prova pilot per traslladar el mercat de la Devesa al vial asfaltat els dimarts
- Els tallers mecànics gironins alerten que prop del 30% dels cotxes no porten la ITV al dia i que el parc està 'envellit
- Una llúdriga es deixa veure al centre de Girona
- La 'bona casualitat' de tenir la tornada de Sevilla dilluns