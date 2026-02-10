Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Esmorzars populars a les vuit del matí i talls a les carreteres: els docents escalfen motors per la vaga

A Girona, Salt, Sarrià de Ter, Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell i Vilamalla, han convocat trobades i manifestacions per defensar l'educació pública abans de la mobilització unitària

Una aula buida, en una imatge d'arxiu

Meritxell Comas

Girona

Tot i que l'inici de les mobilitzacions dels quatre blocs, que confluiran al pont del Dimoni de Girona per enfilar junts cap als Serveis Territorials d’Educació, serà a les onze del matí, docents d'arreu de les comarques gironines han organitzat diverses accions demà, des de primera hora del matí, per començar a escalfar motors.

Un dels plats forts seran els esmorzars populars, amb convocatòries a dos quarts de vuit del matí al pàrquing del Viena de Salt o a les vuit del matí al parc del Migdia de Girona, on els participants s'hauran de portar el seu entrepà i l'ampolla tèrmica.

A Vilamalla, hi ha prevista una trobada a dos quarts de vuit del matí al pont del Príncep i, després, es dirigiran a la rotonda gran de Borrassà amb els vehicles per a fer una concentració. A Palafrugell, a la mateixa hora, s'ha convocat una passejada educativa i, a les sis de la tarda, hi haurà una concentració del moviment educatiu amb la participació de les famílies.

A Sarrià de Ter, es farà una marxa a peu des del pavelló municipal fins al de Fontajau amb sortida a les vuit del matí i, a Sant Feliu de Guíxols, s'ha organitzat una manifestació a tres quarts de nou del matí amb sortida des de la rotonda d'entrada a la ronda de Ponent, amb una crida especial a les famílies: "Ajudeu-nos a defensar l'educació pública".

Els docents també preparen talls a les carreteres. Docents en Vaga ha organitzat un tall a la rotonda d'entrada a l'autopista de Figueres Sud, a Borrassà, que comptarà amb el suport de Revolta Pagesa amb la presència de tractors.

TEMES

