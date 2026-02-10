Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

S'obre la prematrícula de les PAU per als alumnes de segon de Batxillerat

Avui també comença la matrícula de la Prova d'Aptitud Personal (PAP) per cursar els estudis de grau en Educació Infantil i Educació Primària

Estudiants examinant-se de les PAU a la Facultat de Dret de la Universitat de Girona, en la convocatòria de l'any passat.

Meritxell Comas

Girona

Avui comença el període de prematriculació a la convocatòria ordinària a la Prova d’Accés a la Universitat (PAU), que tindrà lloc els dies 9, 10 i 11 de juny. Es tracta d’un tràmit obligatori per poder formalitzar la matrícula definitiva, que es farà al maig. El termini de la prematrícula finalitzarà el 17 de febrer i s'ha de tramitar a través del portal d’accés a la universitat.

Avui també s’ha obert la matrícula de la Prova d’Aptitud Personal (PAP) per a l’admissió als graus en Educació Infantil i Educació Primària. El termini també finalitza el 17 de febrer. L’alumnat de Batxillerat que vulgui cursar aquests estudis ha de fer la prematrícula de les PAU i la matrícula de les PAP conjuntament, a través del mateix portal. La PAP en convocatòria ordinària tindrà lloc l’11 d’abril.

Els estudiants de Batxillerat d’anys anteriors, els de Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) o els qui tenen superada o realitzen la Prova d’Accés a la Universitat per a majors de 25 i/o 45 anys o accedeixen per la via d’admissió de més grans de 40 anys i volen cursar els graus en Educació, han de fer la matrícula de les PAP dins el mateix termini.

