Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
CarnavalsGirona DelíciaAgenda GironaGirona FCSpar GironaBàsquet Girona
instagramlinkedin

Educació situa en un 40,94 % el seguiment de la vaga a les 18 h, amb dades del 39,42% dels centres

Fonts sindicals xifren la participació en l’aturada en un 88%

Vídeo | Els professors es manifesten a Girona per reclamar millores laborals i salarials

Vídeo | Els professors es manifesten a Girona per reclamar millores laborals i salarials

Redacció

ACN

ACN

Girona

El Departament d'Educació ha xifrat en un 40,94% el seguiment de la vaga educativa d'aquest dimecres a les 18 h, amb un 39,42% dels centres que havien comunicat dades. A les 8:30 h, la xifra de seguiment era de l'11,9% amb dades del 12,86% dels centres i a les 13 h, del 37,23%, amb un 36,81% dels centres que havien comunicat dades. Aquestes xifres de seguiment són sobre el total del personal del sistema d'educació de Catalunya, incloent-hi, per tant, la concertada, tot i que el sindicat majoritari en aquest sector no hi ha cridat a la vaga -sí que ho ha fet CCOO-. Per la seva part, fonts sindicals han xifrat la participació en l'aturada en un 88% a les 18 h.

Fonts sindicals valoren que el seguiment de la vaga als estudis de tarda -formació professional, idiomes i formació d’adults- “també ha estat un èxit” i que fins i tot n’ha elevat la participació, que se situava en el 85% a les 11 h. 

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents