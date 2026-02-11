Educació situa en un 40,94 % el seguiment de la vaga a les 18 h, amb dades del 39,42% dels centres
Fonts sindicals xifren la participació en l’aturada en un 88%
El Departament d'Educació ha xifrat en un 40,94% el seguiment de la vaga educativa d'aquest dimecres a les 18 h, amb un 39,42% dels centres que havien comunicat dades. A les 8:30 h, la xifra de seguiment era de l'11,9% amb dades del 12,86% dels centres i a les 13 h, del 37,23%, amb un 36,81% dels centres que havien comunicat dades. Aquestes xifres de seguiment són sobre el total del personal del sistema d'educació de Catalunya, incloent-hi, per tant, la concertada, tot i que el sindicat majoritari en aquest sector no hi ha cridat a la vaga -sí que ho ha fet CCOO-. Per la seva part, fonts sindicals han xifrat la participació en l'aturada en un 88% a les 18 h.
Fonts sindicals valoren que el seguiment de la vaga als estudis de tarda -formació professional, idiomes i formació d’adults- “també ha estat un èxit” i que fins i tot n’ha elevat la participació, que se situava en el 85% a les 11 h.
