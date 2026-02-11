Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els docents tallen l'accés a l'autopista a Salt i l'N-II a Vilamalla en una jornada de vaga que promet ser massiva

També estan tallades la C-65 a Llambilles i les sortides de Figueres Sud

VÍDEO | Els docents tallen l'accés a l'autopista de Salt durant la vaga

Laura Teixidor

Meritxell Comas

Meritxell Comas

Salt

Més de 150 docents, juntament amb alguns alumnes d'ESO, estan tallant l'accés a l'autopista a Salt, en una jornada de vaga que promet ser massiva. Una acció a la qual s'hi sumen, segons dades del Servei Català de Trànsit, els talls de l'N-II a Vilamalla, de la C-65 a Llambilles i de l'AP-7 a Borrassà, amb les sortides de Figueres Sud tallades.

Esmorzar popular a Salt

Els membres de la comunitat educativa -majoritàriament de Salt- s'havien concentrat a dos quarts de vuit del matí al pàrquing del Viena, situat a pocs metres de l'entrada de l'autopista, per participar en un esmorzar popular. El bloqueig de la via, però, era un dels objectius dels manifestants per fer visibles les seves reivindicacions per a una educació digna.

Aquesta no és l'única acció que està en marxa a les comarques gironines. A Olot, els docents es dirigeixen a Girona en cotxe en una marxa lenta. En aquests moments també s'està duent a terme un esmorzar popular al parc del Migdia de Girona, una passejada educativa a Palafrugell i una marxa des del pavelló de Sarrià de Ter al de Fontajau.

TEMES

