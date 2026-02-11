"Ens sentim maltractats": aquestes són les demandes dels docents
Davant la "manca crònica de finançament" i els canvis curriculars constants "sense consens", reclamen al Departament d'Educació més recursos, recuperar el poder adquisitiu i garantir la democràcia als centres
Davant d'una "degradació continuada" de l'educació a causa de la "manca crònica de finançament i de polítiques que, sense escoltar la veu dels docents, han generat pèrdua de democràcia als centres, manca d’estabilitat de les plantilles, abús d’interinitat i canvis curriculars constants sense consens, a banda de tancaments sistemàtics de grups i atacs judicials a l’escola en català", els professionals de l'educació es planten avui per exigir millores al Departament d'Educació.
Entre les principals reivindicacions, reclamen recuperar el poder adquisitiu perdut des del 2009 i millorar els salaris de tot el personal; alleugerir la sobrecàrrega de treball amb més recursos per atendre l'alumnat (sobretot amb el decret d'educació inclusiva), abaixant ràtios i ampliant plantilles; reduir la burocràcia; garantir la democràcia als centres i derogar els decrets de plantilles, autonomia de centres i direccions; i establir uns currículums negociats i consensuats amb el personal docent.
Unes demandes, però, que no són noves. I és que tot i la "demostració de compromís i força col·lectiva" que van exhibir en les manifestacions unitàries del passat 15 de novembre i 24 de gener a Barcelona, els sindicats convocants lamenten que el Departament d'Educació "segueix sense moure fitxa": "No ha complert el compromís de proposta d’augment del complement específic ni ha posat cap altra concreció sobre la taula i les negociacions estan en via morta; les reunions, amb calendari i punts de negociació pactats, han resultat ser una pèrdua de temps". Amb tot, lamenten que els docents de Catalunya "ens sentim ignorats, menystinguts i maltractats".
