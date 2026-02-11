L'impacte de la vaga de docents a les escoles: "Només han vingut el 25% dels alumnes"
Els centres educatius de les comarques gironines han obert aquest matí les seves portes amb serveis mínims, registrant, però, una davallada dels estudiants que s'hi presentaven. És el cas de l'escola Annexa–Joan Puigbert de Girona, on "només han vingut el 25% dels alumnes", explica un membre de l'equip directiu, que prefereix mantenir l'anonimat. "Ha estat una gran mostra de suport de les famílies, d'altres, però, els han portat perquè els pares havien d'anar a treballar i no podien combinar-s'ho", afegeix.
El Departament d’Empresa i Treball va fixar els serveis mínims, amb un docent per cada tres aules en les etapes d'Infantil, Primària i Secundària; una persona de l’equip directiu per centre i, en el cas dels Centres d'Educació Especial, el 50% de la plantilla. Els centres educatius també han hagut de comptar amb el 50% del personal de menjador, cuina, acollida, extraescolars i atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials (vetlladores). Per la seva banda, les llars d'infants de la Generalitat han obert amb el 33% de l'equip.
Això ha provocat que la jornada lectiva s'hagi hagut d'adaptar. "Som 6 mestres i un membre de l'equip directiu per a 90 alumnes de cursos diferents, hem optat perquè juguin al pati", explica el membre de l'equip directiu de l'escola Annexa–Joan Puigbert, que defensa que "els serveis mínims tampoc permeten gaire res més". En el seu cas, com que tots els docents volien sumar-se a la vaga, van haver de fer un sorteig per decidir qui es quedava al centre: "Jo volia exercir el meu dret a vaga però he hagut de fer serveis mínims", assenyala el membre de l'equip directiu del centre educatiu.
A l'escola Eiximenis de Girona, s'han presentat al centre educatiu "una tercera part dels alumnes d'Infantil i la meitat dels de Primària", assenyala un membre de l'equip directiu del centre, que apunta que "em pensava que encara en vindrien menys, però suposo que les famílies no s'ho han pogut combinar".
Seguiment "massiu" als instituts
En el cas dels instituts, el seguiment de la convocatòria per part dels alumnes (tenen dret a vaga a partir de 3r d'ESO) també ha estat "massiu". A l'institut Salvador Espriu de Salt, "s'han presentat al centre educatiu 20 dels 200 alumnes amb dret a vaga", assenyala el director, Xavier Serra. El seguiment per part del professorat també apunta que ha estat "massiu", amb un 80% dels docents adherits a la convocatòria. "Si no hi ha el professor de la matèria, els alumnes van al pati; l'objectiu dels serveis mínims és garantir la seguretat dels estudiants".
Un seguiment "molt superior" a les altres convocatòries
El representant de la Junta Territorial de Secundària a les comarques gironines i director de l'institut Montilivi de Girona, Ruben Pino, assenyala que el seguiment per part dels docents ha estat "molt superior a les altres convocatòries".
