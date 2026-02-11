Milers de professors gironins es manifesten per reclamar millores laborals i salarials
La marxa ha partit des de diversos punts del territori i ha arribat davant de la seu de la Generalitat
Els professors gironins es manifesten aquest dimecres a la ciutat de Girona coincidint amb la vaga convo-cada per USTEC, Professors de Secundària, CCOO, CGT i UGT per reclamar millores laborals i salarials. La marxa ha partit des de diversos punts del territori i ha arribat davant de la seu de la Generalitat.
Fonts sindicals xifren el seguiment de l’aturada en un 85% a les 11 del matí, mentre que el departament situa la participació en un 11,9%, però només amb dades de menys del 13% de centres a dos quarts de deu.
