Quina penalització tindrà fer vaga en la nòmina dels docents?
La mobilització educativa d'aquest dimecres comportarà una rebaixa salarial, que oscil·larà en funció de la seva situació laboral i els complements
La vaga d’educació d’aquest dimecres tindrà un efecte directe en la nòmina del professorat que s’hi adhereixi: es descomptarà el sou corresponent al dia d’aturada, la part proporcional de les pagues extraordinàries i la cotització a la Seguretat Social.
L’import varia segons el cos (infantil, primària o secundària), l’antiguitat, els complements i la jornada. Però, si s'agafa com a referència el sou brut anual, la penalització ronda els 100 euros de mitjana.
Per exemple, segons les taules retributives publicades pel sindicat Ustec, un mestre amb retribució bruta anual de 32.971,48 euros equival a uns 90 euros per dia; mentre que un docent de secundària amb 37.157,98 euros anuals se situa en uns 102 euros per dia.
