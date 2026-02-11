AIXEQUEM EL CAP
Sabies que el volcà Montsacopa d’Olot és un dels pocs volcans amb el cràter visitable?
Si passeges pel centre d'Olot, puja al Volcà Montsacopa i podràs gaudir d’una vista panoràmica a la ciutat i a la Zona Volcànica de la Garrotxa. Un cop a dalt, fixa’t en les dues torres de defensa que coronen el cim! Són un testimoni històric de molts conflictes i estratègia! Vols saber per a què servien? T’ho expliquem!
Idoia Llongarriu Ferrer
Volcà Montsacopa, Olot, la Garrotxa.
El parc natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa és l’exemple més destacat de paisatge volcànic de tota la península Ibèrica. De fet, compta amb una quarantena de cons volcànics i més de 20 colades de lava! Entre aquests, trobem el Volcà Montsacopa, que està situat al centre de la ciutat d’Olot. El seu cràter, circular i perfectament conservat, es pot visitar i trepitjar! És ideal per a fer excursions en família!
A més, des de dalt del volcà es pot gaudir d’unes vistes 360° d’Olot i voltants. Al cim del volcà, s’hi troba l’ermita de Sant Francesc, reedificada l’any 1817. L’ermita dona sobrenom al volcà Montsacopa, que per molts olotins i olotines, és conegut com el volcà de Sant Francesc.
Acompanyant l’ermita, trobem també dues torres de defensa, construïdes l’any 1833, al segle XIX, i anomenades Torres de Sant Francesc.
Va ser, durant les guerres Carlines, entre el 1833 i 1876, quan Olot es va convertir en un dels nuclis atacats pels Carlins. Des de les torres de Sant Francesc, es podia veure tota la ciutat i gran part dels pobles de la comarca. Així, en cas que vinguessin enemics, els ciutadans olotins estarien a l’aguait per contraatacar.
Us posem en context. Les guerres Carlines van posar en confrontació, per una banda, els Carlins, que donaven suport a Carles Maria Isidre de Borbó, el qual defensava un model d’una Espanya tradicionalista i catòlica. I, per altra banda, els liberals, que donaven suport a Isabel II, la qual volia instaurar un sistema constitucional amb la finalitat de modernitzar el país a partir de reformes polítiques i socials. A Olot, la majoria de població es mantenia fidel als liberals. La ciutat va ser assetjada diverses vegades pels carlins, però no va ser fins al 1874, quan Olot es va rendir.
Actualment, les torres es poden visitar, de fet, l’any 1999 es van rehabilitar i, ara són un mirador. Així que ja ho saps! Si vols sentir-te un guerriller, vigilant la ciutat, puja a una de les torres i observa tot Olot i voltants, potser, si mires bé, veuràs algun enemic entrar a la ciutat!
Si t’ha interessat el que has llegit fins ara i tens ganes de saber més, et recomanem que visitis la pàgina web del Parc Natural de la zona Volcànica de la Garrotxa, aquí podràs trobar diferents itineraris per fer en família i descobrir La Garrotxa. A més, al web podràs trobar més informació relacionada amb cada un dels volcans i diferents espais d’interès.
Si vens a Olot, t’aconsellem passar una estona a l’Espai Cràter, un museu interactiu on aprendre, descobrir i gaudir de l’experiència de viure els volcans per dins! Es tracta d’un espai accessible per a tothom, així que ja sabeu, consulteu els horaris!
Per als infants més volcànics, podeu consultarla web Descobreix els volcans, un espai amb materials i recursos per treballar i aprendre noves coses sobre els volcans! També podeu llegir el núm.225 de la Revista El Tatano, que compta amb un article dels Volcans.
En cas que vulguis saber més sobre com van afectar les guerres Carlines a Olot i La Garrotxa, pots consultar el web de turisme Garrotxa i descobrir un itinerari pels diferents municipis implicats. A més, trobaràs informació i jocs per a posar-te a prova!
Les Torres de Sant Francesc del volcà Montsacopa, són un clar exemple de la unió entre història i natura. La conservació d’aquest espai públic és essencial per protegir no només el llegat històric de la ciutat, sinó també per a cuidar l’entorn natural del Parc de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
Podem relacionar-ho amb l’objectiu de desenvolupament sostenible 11: ciutats i comunitats sostenibles. Ja que, com a territori és important vetllar per un nivell de vida sostenible i responsable, així com fomentar aquests valors en l’educació dels més petits. D’aquesta manera, aconseguirem que tant nosaltres, com futures generacions puguin gaudir de la riquesa patrimonial amb la que compta la Garrotxa i Catalunya!
Idoia Llongarriu Ferrer, alumna de 4t de Doble Titulació d’Educació Infantil i Primària de la UdG.
Aquest article és fruit del treball de col·laboració entre el Diari de Girona i l’assignatura de didàctica de les ciències socials del doble grau d’educació infantil i primària de la Universitat de Girona, amb la col·laboració de la Xarxa territorial de Museus de les Comarques de Girona. L'objectiu és transmetre coneixements històrics de manera didàctica, descobrir elements curiosos que ens interpel·len i despertar l’interès pel patrimoni local. En definitiva, de fer-nos aixecar el cap i aprendre a gaudir de cada racó del nostre territori. Cada dimecres, a l'edició digital de Diari de Girona.
