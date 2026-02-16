Cursar estudis universitaris a Perpinyà des de l'Empordà: només 250 euros a l'any i sense selectivitat
Els joves de l'Empordà poden accedir a beques i ajuts econòmics que cobreixen la matrícula i el lloguer
Sònia Fuentes
Per a molts joves de l’Alt Empordà, estudiar a la universitat és una decisió condicionada pel preu de les matrícules i les despeses derivades de viure fora de casa, com ara el preu del lloguer. Girona i Barcelona són les opcions més habituals, però sovint resulten econòmicament inassumibles per a moltes famílies. El que pocs saben és que, a tocar de la frontera i a poc més d’una hora de la comarca, existeix una alternativa molt més assequible: estudiar a França. Aquesta opció permet combinar estudis universitaris amb un cost molt inferior i l’oportunitat de viure una experiència internacional sense haver de desplaçar-se molt lluny.
Una experiència internacional
L’exalumne Santi Benítez, de l’Institut Illa de Rodes de Roses, ha visitat el seu antic centre per explicar els estudis de Filologia Espanyola que cursa a la Universitat de Perpinyà, així com altres carreres, l’accés sense haver de passar la Selectivitat, els preus i les beques disponibles. Santi és un dels primers joves de Roses en optar per aquesta opció després de vuit anys sense que cap alumne de la localitat s’hagués decidit matricular a Perpinyà. El seu objectiu és visibilitzar entre els joves de l’Alt Empordà una alternativa que considera clau per garantir la igualtat d’oportunitats. «És una oportunitat molt gran, sobretot a escala econòmica, perquè a França és l’Estat qui subvenciona els graus universitaris. Jo pago 250 euros l’any d’estudi, i amb la beca directament no pago res», explica.
El testimoni de Santi Benítez, de Roses, estudiant de Filologia Espanyola a França: "És una opció real que et permet viure una experiència internacional única i enriquidora"
El cost d'estudiar és simbòlic i el lloguer assequible
A diferència del sistema català, a França, el cost universitari és simbòlic. Santi fa tercer curs i concreta que l'any acadèmic li costa 250 euros anuals, destinats al manteniment de la universitat, i que amb una beca queda exempt de qualsevol pagament. A més, rep una beca mensual d’uns 520 euros durant deu mesos, quantitat que li permet cobrir el lloguer i fins i tot estalviar. «Amb la beca em pago el lloguer i encara em sobren diners», comenta, però a part hi ha una ajuda de l’estat francès que et paga directament la meitat del lloguer. «A la ciutat francesa, el lloguer és assequible, una realitat que contrasta amb els costos de l’habitatge d’un pis a Girona o Barcelona on pot superar fàcilment els 500 euros per persona». També les residències són més assequibles com a opció per als estudiants, assegura.
Contracte d'estudiant
A Perpinyà, en Santi comparteix un pis de 78 metres quadrats amb un amic, pagant 600 euros en total, és a dir, uns 365 euros per persona amb despeses incloses. «Un pis de 75 metres quadrats a Girona o Barcelona seria impagable», assegura. Una altra diferència significativa és l’accés als estudis. A França no cal fer la Selectivitat; només és necessari acreditar el batxillerat i un nivell mínim de francès. «Encara que facis el batxillerat normal, tens la mateixa opció d’estudiar a França», comenta Santi. Per a carreres de lletres, com castellà o català, «un nivell B1 de francès és suficient, fet que obre la porta a alumnes que no han cursat Batxibac. A més, França permet compaginar els estudis amb un contracte d’estudiant, i alguns treballen només caps de setmana guanyant entre 200 i 300 euros addicionals al mes».
"A la ciutat francesa el lloguer és assequible, una realitat que contrasta amb els costos de l’habitatge d’un pis a Girona o Barcelona"
El jove també esmenta l’oferta esportiva i cultural gratuïta de la universitat, que inclou activitats esportives, sortides a la neu a baix cost, entrades reduïdes a partits i una vida universitària activa i enriquidora. Tot això contribueix a fer de l’experiència universitària un període complet i motivador, on els estudiants poden continuar amb la seva pràctica esportiva mentre cursen els estudis superiors, com és el seu cas.
L’exalumne de Roses, de 20 anys, subratlla que un dels principals problemes és la manca d’informació: «És fàcil convèncer els alumnes, però no tant les famílies. Moltes tenen por perquè no coneixen el sistema». Per això, ha començat a fer xerrades als instituts de Roses per explicar l’opció als alumnes i a les seves famílies, oferint consells pràctics sobre pisos, transport, tràmits, supermercats i adaptació a la vida a França. «No és vendre la moto d’una universitat, és explicar una oportunitat real», afegeix. Per a molts estudiants, marxar a Perpinyà no implica estar més lluny que anar a Girona o Barcelona. La diferència rau en el país, la llengua i la cultura, però també en l’oportunitat de viure una experiència internacional sense que l’economia sigui un obstacle. «Hi ha famílies que no poden assumir els costos aquí. L’opció de Perpinyà és una oportunitat molt gran», conclou Santi.
Batxibac, una porta oberta a la universitat francesa
Des del centre Illa de Rodes de Roses s’apunta que el Batxibac és una porta directa a la universitat francesa, és una altra alternativa per als joves de l’Alt Empordà. La coordinadora del Batxibac, Graziella Berto destaca que la proximitat amb França fa especialment útil tenir un bon nivell de francès, tant per motius acadèmics com laborals. "Vivim al costat de França i és important que els alumnes parlin bé el francès i tinguin un bon nivell", comenta.
L’institut és centre Batxibac des de fa més de deu anys, un programa que permet obtenir doble titulació: el Batxillerat espanyol i el Baccalauréat francès, fet que obre l’accés directe a universitats franceses. Municipis com la Jonquera, Llançà, Figueres també disposen de centres amb aquesta opció. alumnes surten amb un nivell B2 de francès, requisit que sovint es demana al final d’una carrera universitària, però que aquests estudiants ja tenen des del primer dia. Això els dona avantatge per demanar beques Erasmus i obre moltes portes», assenyala Berto.
Finalment, la diferència econòmica entre estudiar a Catalunya i a França és notable. «Aquí es parla de matrícules de 2.000 o 3.000 euros, mentre que a França els preus són completament diferents», explica. L’institut de Roses també posa èmfasi en la qualitat de l’atenció als alumnes, amb grups petits de 5 a 7 estudiants per classe, la qual cosa permet un seguiment molt individualitzat.
Segons la professora, molts alumnes que han anat a estudiar fora han trobat oportunitats laborals interessants i no han tornat, amb carreres consolidades a França i altres països. «Tenim alumnes treballant a París i en altres llocs, se’ls han obert moltes portes», conclou. Les persones interessades a conèixer el centre i la seva oferta pot assistir a la jornada de portes obertes, el 17 de març a les set de la tarda.
