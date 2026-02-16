Educació
Els docents amenacen de deixar de fer sortides i colònies fins que Educació els escolti
Un grup de professors del Maresme-La Selva lideren la proposta, on ja s’hi han adherit una desena de centres educatius catalans
Un grup de docents del Maresme-La Selva han posat en marxa una acció reivindicativa per «pressionar» al Departament d’Educació amb l’objectiu que s’assegui a negociar. A través d’un manifest i un formulari que estan distribuint per grups de WhatsApp, en els que conviden als centres educatius a sumar-se a la iniciativa després de sotmetre-ho a votació al claustre, anuncien que «a partir del curs 2026-2027 deixarem de fer sortides escolars i pernoctacions fins que el Departament d’Educació implementi millores reals i efectives en el sistema educatiu».
En aquest sentit, assenyalen que «aquesta decisió no és cap renúncia a la nostra vocació ni al valor pedagògic de les activitats complementàries» sinó que «respon a una situació insostenible que arrosseguem des de fa anys». I és que les sortides i pernoctacions, defensen, «impliquen una gran responsabilitat personal i professional, una disponibilitat total fora de l’horari laboral i moltes hores extres que no tenen cap compensació econòmica ni reconeixement laboral», un fet que «s’afegeix a una càrrega de feina ja excessiva».
Impacte en diversos sectors
Els organitzadors de la iniciativa també remarquen que es tracta d’una «mesura efectiva per forçar la negociació amb el Departament d’Educació» perquè es tracta d’activitats que «afecten diversos sectors econòmics, com el transport, l’allotjament, les activitats culturals o de lleure».
Amb tot, exigeixen «millores estructurals» que garanteixin una educació pública de qualitat: més recursos humans i materials, especialment destinats a garantir una inclusió educativa «efectiva»; la recuperació del poder adquisitiu amb salaris «dignes»; menys burocràcia per poder dedicar el temps «a allò que realment importa, que és educar»; i la reducció de les ràtios per garantir una atenció «adequada» a l’alumnat. En aquest sentit, defensen que «aquestes demandes no són noves ni exagerades, sinó que són imprescindibles per assegurar una educació de qualitat, equitativa i inclusiva».
La intenció és allargar la suspensió de les sortides escolars i pernoctacions «fins que el Departament d’Educació escolti el col·lectiu docent i implementi les millores que fa temps que reclamem». Amb tot, volen posar en valor que «la nostra lluita és per a l’alumnat, les famílies i pel futur de l’educació pública». De moment, ja s’hi han adherit més d’una desena de centres educatius d’arreu de Catalunya.
