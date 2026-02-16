Les Arts Escèniques a la universitat: més de 10 anys de l’únic grau universitari dedicat a la creació escènica i la interpretació
L’ERAM ofereix un grau amb una visió total del sector escènic i audiovisual amb una connexió directa amb la indústria
L'Escola Universitària de les Arts ERAM, centre adscrit a la Universitat de Girona (UdG), s'ha consolidat com un pilar fonamental de la formació creativa a les comarques gironines. Ubicada a l'emblemàtic espai de la Factoria Cultural Coma Cros de Salt, la institució destaca per oferir un entorn d'aprenentatge on la interdisciplinarietat i la professionalització són els eixos vertebradors. Amb una trajectòria vinculada a la innovació i al teixit cultural del territori, l'ERAM proporciona a l'alumnat l'accés a una titulació universitària oficial que combina el rigor acadèmic amb una connexió directa amb la realitat del sector artístic contemporani.
Dins la seva oferta acadèmica, el Grau en Arts Escèniques es presenta com una opció integral per a aquells joves que busquen una formació 360 en el món de l'espectacle. A diferència d'altres itineraris més tradicionals, aquest grau aposta per un perfil d'estudiant capaç d'assumir tant la interpretació com la creació i la direcció de projectes. El programa està dissenyat per dotar l'alumne de les eines tècniques i conceptuals necessàries per desenvolupar-se en la indústria actual, posant un èmfasi especial en la pràctica escènica i el foment del criteri propi.
Més enllà de la interpretació: un perfil professional polivalent i oficial
Es tracta d'una proposta que ofereix una base sòlida i polifacètica als estudiants, sent l’únic grau universitari oficial a Catalunya que ofereix una visió total del sector. Al llarg de quatre anys, l’alumne s’endinsarà en un aprenentatge que va molt més enllà de memoritzar textos. L'objectiu és que surti del centre sent un professional polivalent: algú que sap moure’s a l’escenari, però que també entén com es dirigeix una obra, com s'escriu un guió o com es gestiona una producció des de zero. Aquesta transversalitat és precisament el que et permetrà destacar en un món laboral que demana creadors amb iniciativa.
El valor afegit de l’ERAM és que, en ser un títol oficial de la Universitat de Girona, es tracta d’una titulació reconeguda a tot Europa que obre les portes a postgraus o a treballar en l'àmbit internacional. A més, a diferència de centres massificats, l’ERAM ofereix places limitades, cosa que garanteix un seguiment personalitzat. Com bé apunten les coordinadores del grau, Sílvia Escuder i Laura Pujol, aquest camí no només et prepara per a l'ofici, sinó que implica un procés de maduració personal profund. Entre els 18 i els 22 anys viuràs una transformació increïble, passant de tenir referents purament televisius a descobrir una veu pròpia a través del cos, la veu i el treball en equip.
Metodologia 360: de l'aula a la realitat del mercat laboral
Pel que fa al dia a dia, la metodologia es basa en la "pràctica escènica continuada". Un exemple clar és l'assignatura d'Àmbit, on s'aturen les classes convencionals durant setmanes per centrar-se exclusivament en la creació d'una escena. Aquest enfocament intensiu permet materialitzar el que aprens en teoria i t'ensenya un valor fonamental en aquesta professió: la disponibilitat total (mental i física) i pensar en col·lectiu. El pla d'estudis toca totes les tecles, des de la interpretació de text fins a la interpretació davant de càmera i la dramatúrgia audiovisual, assegurant que dominis tant el teatre com els nous llenguatges digitals.
Davant la pregunta de si hi ha feina en aquest sector, la realitat és que el mercat és molt més ampli del que sembla a primera vista. No tot es redueix a ser "famós", sinó a ser un professional del sector de les arts. De fet, l’últim any de carrera es dedica a una posada en escena que es presenta en una plataforma professional. L'experiència de graduats que han passat per productores de renom com Bitò (responsable del festival Temporada Alta) demostra que les sortides laborals són reals i variades, des de la producció fins a la gestió cultural o la creació independent.
Conviure en un ecosistema on l'art es barreja amb la comunicació audiovisual i el disseny és una aposta segura per poder entrar al món de les arts amb una formació completa. A més, la xarxa de contactes que es fa durant els anys de formació és clau pel futur més enllà de les aules, ja que els companys de classe poden ser futurs col·laboradors en projectes i produccions. És una aposta per una formació que entén l'escena com un ofici exigent, però també com una eina d'expressió vital indispensable.
