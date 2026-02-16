El sindicat USOC manté la vaga indefinida de demà, però denuncia que Educació "encara no ha enviat el recordatori de convocatòria als centres"
Lamenten que el Departament d'Educació ha "incomplert la normativa i està vulnerant el dret a vaga", ja que la convocatòria i l'ordre de serveis mínims es publicaran el mateix dia al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
La Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC) ha decidit mantenir "encara amb més motiu" la vaga indefinida de demà, amb abast a tot Catalunya. I és que el portaveu del sindicat, David de las Heras, denuncia que "el Departament d'Educació ha incomplert la normativa i està vulnerant el dret a vaga" perquè “encara no ha enviat el recordatori de convocatòria de vaga i el full d’instruccions als centres”.
Un document que -assenyala de las Heras- "s'hauria d'haver enviat a les direccions amb entre 24 i 48 hores d'antelació i que tot just la conselleria ha firmat avui i, per tant, es publicarà demà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), juntament amb l'ordre de serveis mínims".
Amb tot, denuncia que "el Departament no ha fet arribar cap proposta al comitè de vaga": "Ens van dir que ens enviarien una proposta per desconvocar la vaga però no ens han enviat res, la gent ens està trucant per dir-nos que la direcció del seu centre no els deixa fer vaga perquè no han rebut cap convocatòria".
De las Heras també assegura que "nosaltres anirem a la concentració convocada demà a les 11 del matí davant del Departament d'Educació a Barcelona, però el personal docent i laboral no s'hi podrà sumar perquè la conselleria no ha fet la seva feina".
Pel que fa a la durada de la vaga, de las Heras assenyala que "demà decidirem si mantenim la vaga indefinida o si la desconvoquem, en funció de si Educació ens fa arribar una proposta de millora de les nostres condicions laborals i salarials". Reclamen, entre d'altres, la reducció de ràtios, més recursos per a atendre la diversitat, la reducció de tres hores lectives setmanals per compensar la sobrecàrrega burocràtica o la rebaixa de quatre hores pels majors de 60 anys, la recuperació del 25% del poder adquisitiu, l'eliminació de les entrevistes i de les propostes de continuïtat, o l'eliminació del decret de plantilles.
Si finalment la vaga indefinida es manté, anuncia que desplegaran accions arreu del territori. A Girona, preveuen organitzar una concentració dimecres a les 11 del matí davant dels Serveis Territorials d'Educació. El Departament d'Educació, per la seva banda, defensa que “en cap cas s'està vulnerant el dret a vaga” i assegura que “el personal ha d’estar informat de les convocatòries de vaga a través dels sindicats i no del Departament”.
Sense més sindicats adherits
A la vaga indefinida, el sindicat ha cridat el personal docent i laboral, així com també el personal d’atenció educativa (PAE) i la resta de sindicats, tot i que lamenta que "al final ens hem quedat sols".
Subscriu-te per seguir llegint
- Ca la Pilar, el restaurant que era de pas i ara s'hi va expressament
- Espectacular accident a l'Empordà: sis ferits evacuats al Trueta
- Els docents amenacen de deixar de fer sortides i colònies fins que Educació els escolti
- Una esquerda de 17 metres a Castellfollit de la Roca torna a posar el focus en els despreniments: 'Cal estar vigilants
- Girona sancionarà una altra empresa per omplir la ciutat de cartells
- Alerta amb la balisa V-16: la nova “moda” que està provocant confusió, multes i fins i tot fraus
- Una promotora demana fer 24 pisos i 26 aparcaments al Garatge Forné de Girona
- Fins a tres mesos d’espera: aquestes són les proves mèdiques més saturades a Girona