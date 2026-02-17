El sindicat USOC manté la vaga indefinida fins que el Departament d'Educació els faci arribar una proposta "real" de negociació
Més d'un centenar de treballadors del sector educatiu, segons dades del sindicat, s'han aplegat aquest matí a les portes del Departament d'Educació i demà han convocat una concentració a les 11 del matí davant dels Serveis Territorials de Girona
La Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC) ha decidit mantenir la vaga indefinida que han començat avui fins que el Departament d'Educació els faci arribar una proposta "real" de negociació per millorar les condicions laborals i salarials del col·lectiu. Reclamen, entre d'altres, la reducció de ràtios, més recursos per a atendre la diversitat, la reducció de tres hores lectives setmanals per compensar la sobrecàrrega burocràtica o la rebaixa de quatre hores pels majors de 60 anys, la recuperació del 25% del poder adquisitiu, l'eliminació de les entrevistes i de les propostes de continuïtat, o l'eliminació del decret de plantilles.
Tot, amb polèmica sobre la taula. I és que el portaveu del sindicat, David de las Heras, va denunciar ahir que "el Departament d'Educació ha incomplert la normativa i ha vulnerat el dret a vaga perquè no va enviar el recordatori de la convocatòria de vaga ni el full d’instruccions als centres fins ahir a la tarda, ni tampoc havia publicat al Diari Oficial de la Generalitat l'ordre de serveis mínims". Uns documents que "s'haurien d'haver enviat a les direccions amb entre 24 i 48 hores d'antelació". Per la seva banda, el Departament d'Educació va defensar que “en cap cas s'ha vulnerat el dret a vaga” i va assegurar que “el personal ha d’estar informat de les convocatòries de vaga a través dels sindicats i no del Departament”.
Segons dades del Departament d'Educació, el seguiment de la convocatòria ha estat del 0,22% sobre el total de la plantilla i la comunicació dels centres ha assolit un 17,78%.
Més d'un centenar de membres del personal docent i laboral -segons dades del sindicat- s'han concentrat aquest matí a les portes del Departament d'Educació a Barcelona. Demà a les 11 del matí han convocat diverses concentracions davant dels Serveis Territorials de Girona, les Terres de l'Ebre, Catalunya Central, el Maresme-Vallès Oriental i el Consorci d'Educació de Barcelona, on tenen previst penjar-hi cartells. "Si aquesta tarda o demà al matí ens arriba una proposta del Departament d'Educació desconvocarem la vaga, però si no és així, la mantindrem", assenyala de las Heras.
La vaga indefinida convocada per USOC no compta amb el suport dels altres sindicats educatius.
