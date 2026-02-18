La Generalitat ofereix un augment de 1.500 euros anuals als professors després de la vaga de l'11 de febrer
La proposta s’aplicaria de manera progressiva en quatre anys
Helena López
La històrica mobilització docent de l’11 de febrer passat, amb una vaga amb una participació massiva i una imponent manifestació al centre de Barcelona, va deixar molt clar que el malestar del professorat català és profund i respon a múltiples causes. Una d’aquestes –línia vermella per als sindicats– era l’increment de sou. Una setmana després, el Govern ha presentat una proposta de millora salarial de 1.480,36 euros anuals a primària i de 1.513,68 euros a secundària de manera progressiva. Cosa que suposa un increment del complement específic [el que depèn de les autonomies] del 15%. Un 3,75% anual fins a arribar al 15% en quatre anys. A la pràctica, el 2029 un docent català cobrarà 110 euros bruts més al mes.
Una pujada que, si s’aprova, afectaria 97.000 docents i suposaria un cost per a la conselleria de 300 milions d’euros. La proposta de millora salarial que la conselleria presentarà a la taula de negociació amb els sindicats d’aquest dijous suposa –assenyala la conselleria– una modificació «singular i excepcional» del complement específic que, diu el Departament, anirà acompanyat de «noves funcions» als docents. Unes noves funcions que la conselleria no ha detallat, però que aniran vinculades a l’escola inclusiva i l’orientació. Una proposta, això sí, condicionada, a l’aprovació dels pressupostos.
La conselleria remarca que aquest complement fa 25 anys que no es toca i destaca que als 300 milions que suposaria aquest increment s’hi han de sumar els gairebé 450 milions d’euros de la pujada de sou aprovada per l’Estat.
A més de la millora laboral docent, la conselleria planteja altres propostes de millora educativa que, asseguren, volen que suposi un punt d’inflexió
«Consolidació de l’escola inclusiva»
Una altra de les mesures en el pla del Govern és «continuar creixent en SIEI i SIEI+ en l’escola ordinària» i, per al curs 27-28, estructurar 300 figures socioeducatives de treballadors d’integració social i educadores socials, figures que formarien part de la figura de la plantilla.
El pla inclou també el compromís de reduir la ràtio a 20 a primària i a 25 a secundària obligatòria. Actualment, la ràtio mitjana és de 21,4 a primària i de 28 a secundària.
Autoritat docent
Una altra de les propostes, que algunes comunitats ja han posat en marxa, té a veure amb el paper del docent com a autoritat pública. Es tracta, apunta la conselleria, d’una mesura per poder protegir el professorat i donar-li més seguretat jurídica dins de l’aula.
