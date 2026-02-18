AIXEQUEM EL CAP
Sabies que les llums de Nadal de Figueres són úniques al món i estan inspirades en Dalí?
Si durant l’època de Nadal passeges pels carrers del centre de la ciutat, veuràs que hi ha unes llums de Nadal que són peculiars. En un primer instant, potser et sorprenen i és que no són unes llums convencionals sinó que mantenen el gran rastre i llegat artístic que va deixar el pintor figuerenc Salvador DalÍ.
Laura Ramírez Pérez
Les llums dalinianes es troben situades a diferents carrers del centre històric de la ciutat de Figueres. Alguns d’ells són carrer Besalú, carrer Nou, carrer de la pujada del Castell, carrer Lasauca i carrer ample entre altres.
Les llums de Nadal de Figueres estan inspirades en una sèrie de felicitacions que va fer el pintor figuerenc Salvador Dalí. Entre l’any 1959 i 1976, Hoechst, una empresa farmacèutica va demanar al pintor que durant dinou anys consecutius realitzés il·lustracions per decorar les postals de Nadal. L'empresa enviava les felicitacions amb les il·lustracions de Dalí als seus metges, clients i farmacèutics. A l’hora de realitzar les postals, l'artista va escollir un element comú i universal per a totes elles, però va emprar diferents tècniques. Altrament, per fer-les més especials les va acompanyar d'un petit text manuscrit que servia per aportar més informació i que així es comprengués el seu significat.
Les felicitacions són especials, ja que en elles el pintor hi realitzava petites cròniques de cada any. L’element primordial és l'avet, però decorat amb diferents elements com ara branques en forma d’ales, campanes o cues de bacallà. A més a més, en les composicions apareixen papallones, escollides gràcies a la seva simetria. Convé ressaltar que de les dinou postals de Nadal que va executar el pintor, dotze estan representades en llums de Figueres.
Sabeu què? Una de les llums de Nadal és una formiga, un detall subtil però carregat de simbolisme. Tot i no ser protagonista de cap postal, es va incloure com a homenatge a Salvador Dalí. La formiga és un dels elements més recurrents del pintor, el qual es repeteix en moltes de les seves creacions pictòriques. Té una connotació inquietant perquè per l’artista representava l'angúnia, la putrefacció, el pas del temps i la mort. Així doncs, aquesta llum en veure-la ens recorda la profunditat de l'univers artístic de Salvador Dalí.
Si voleu conèixer millor el significat de les llums de Nadal dalinianes, podeu fer per una visita guiada que ofereix l’Ajuntament de Figueres durant el període de Nadal. https://es.visitfigueres.cat/agenda/luces de-navidad-dalinianas-22903/
Si voleu saber més coses sobre Salvador Dalí, podeu visitar la Casa Natal Salvador Dalí. Prepara’t perquè t’espera un viatge immersiu i multisensorial per les mil facetes del geni universal, des de la seva intimitat fins al seu llegat mundial. https://www.casanataldali.cat
I si encara voleu saber més coses sobre Salvador Dalí, podeu consultar el número 192 de la revista Sàpiens “Dalí. Les últimes hores”. En aquesta es reconstrueixen els darrers mesos de la vida del pintor basat en entrevistes amb persones clau del seu cercle més íntim.
És inevitable que si sents a parlar de Figueres el primer que et passarà pel cap serà Salvador Dalí i el seu emblemàtic museu. Tot i això, aquesta ciutat ofereix molt més, podríem dir que és un museu a l’aire lliure. Els carrers estan impregnats d’obres de Dalí i altres artistes empordanesos que et conviden a gaudir de l’art en cada racó de la ciutat.
Et proposo el següent repte: surt al carrer, deixa el telèfon, alça la mirada i descobreix i analitza el patrimoni cultural i artístic que t’ofereix la teva ciutat, segur que et sorprens! Si ets figuerenc o figuerenca o vius als voltants, t’animo a fer el següent joc: quantes referències o obres d’art de Dalí pots identificar passejant per la ciutat? I d’altres artistes empordanesos?
Laura Ramírez Pérez, alumna de 4t de Doble Titulació Educació Infantil i Primària de la Universitat de Girona.
Aquest article és fruit del treball de col·laboració entre el Diari de Girona i l’assignatura de didàctica de les ciències socials del doble grau d’educació infantil i primària de la Universitat de Girona, amb la col·laboració de la Xarxa territorial de Museus de les Comarques de Girona. L'objectiu és transmetre coneixements històrics de manera didàctica, descobrir elements curiosos que ens interpel·len i despertar l’interès pel patrimoni local. En definitiva, de fer-nos aixecar el cap i aprendre a gaudir de cada racó del nostre territori. Cada dimecres, a l'edició digital de Diari de Girona.
- Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides
- El Govern planteja que els empleats de baixa per càncer, infart o ictus puguin tornar progressivament a la feina
- Una esquerda de 17 metres a Castellfollit de la Roca torna a posar el focus en els despreniments: 'Cal estar vigilants
- Cau a la Selva la fàbrica de perfum falsificat de luxe més gran d’Europa amb 1,2 milions de productes intervinguts
- Els cinc joves de Manlleu van morir per la crema d’un objecte que va causar molt fum i els va asfixiar
- Els agents dels Mossos cobraran 4.000 euros més anuals i tindran més vacances
- Expectació per la convocatòria a Girona de persones que es perceben com un altre animal
- Rescaten una banyista a la platja de Blanes en ser arrossegada per una onada