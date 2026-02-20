Educació retira 247 concerts d'escoles que segreguen per sexe
La Generalitat estableix el "decreixement vegetatiu de grups", una mesura que impedeix recuperar grups perduts anteriorment, una decisió criticada per la patronal de l'escola concertada
Helena López
El Govern de Catalunya ha introduït canvis en la renovació dels concerts educatius per, asseguren, donar «estabilitat al sistema». El primer és homogeneïtzar la seva renovació cada sis anys en totes les etapes educatives. Fins ara es renovaven en funció de la durada de l’etapa (eren cada sis a primària, però cada quatre a secundària). Fonts del Departament asseguren que la renovació, que suposarà el tancament de 283 grups, 247 dels quals per decidir continuar segregant per sexes.
La conselleria ha explicat aquest divendres que els canvis han seguit dos grans criteris. El primer, han remarcat en infinitat d’ocasions, la legalitat. «El que diu la LEC», insisteixen. És a dir, tenir en compte si aquest centre està satisfent necessitats d’escolarització. El segon, és la planificació global de l’oferta, per evitar que la sobreoferta generi segregació.
En paral·lel, com ja es va anunciar, no s’han renovat els concerts dels centres que segreguen per sexes, que salten del paraigua de la concertació. En xifres absolutes, la majoria de concerts no renovats pertanyen a aquest grup (247 de 283).
La resta de tancaments són d’escoles que sortien amb grups que no omplien, cosa que creava una certa disfunció. «Aquells que no omplien històricament no satisfeien necessitats del territori i són els que no hem renovat», ha apuntat la Conselleria, que afegeix que aquesta renovació es tornarà a revisar al juny després de la preinscripció (no arribar al nombre mínim de preinscrits és també motiu de no renovació).
Malgrat aquests canvis de criteri, la Conselleria assenyala que dels 2.700 centres privats concertats catalans només nou tanquen línies a I3 per ser grups històricament oferts i que no omplien. «S’ha buscat l’estabilitat. Si tens el grup en marxa, la renovació és automàtica», defensen fonts de la Conselleria, que assenyalen també la voluntat explícita del Govern de millorar el finançament de l’escola concertada. «Reconeixem l’infrafinançament de l’escola concertada i treballem per millorar aquesta situació», afegeixen.
Decreixement vegetatiu
Un altre dels canvis introduïts que ha sigut molt criticat per la patronal de l’escola concertada és el «decreixement vegetatiu de grups». És a dir, si una escola perd un grup d’I3 no pot tornar a recuperar-lo més endavant. Si una escola de tres línies passa a ser de dues a I3, anirà pujant durant tota aquesta generació així, i es convertirà progressivament en una escola de dues línies.
