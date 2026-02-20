Girona, el servei territorial amb més oferta de grups públics a I3 i 1r d'ESO
El Departament d'Educació calcula que la concertada perdrà 283 unitats al setembre per la no renovació de concerts
Girona és el servei territorial català amb més oferta inicial de grups públics a I3 i 1r d'ESO per al curs 2026-2027. En el cas d'I3, el Departament d'Educació preveu una oferta inicial de 260 grups en centres públics (seguit del Vallès Occidental amb 244 i el Maresme - Vallès Oriental amb 238). Aquí s'hi sumen 55 grups concertats, arribant als 315 en el conjunt d'I3.
En el cas de 1r d'ESO, l'oferta inicial pel pròxim curs serà de 247 grups públics i 91 de concertats, arribant als 337.
En el conjunt de Catalunya, l'oferta inicial per al curs 2026-2027 serà de 2.966 grups a I3 (2.051 a la xarxa pública i 915 a la concertada) i 2.866 a 1r d'ESO (1.937 a la pública i 929 a la concertada), 37 menys i 25 més que en l'oferta final del curs actual, respectivament. El Departament d'Educació calcula un total de 132.600 alumnes per aquests cursos, dels quals 79.000 a primer de secundària i 53.600 a I3. En general, són 328 places globals menys que al principi d'aquest curs (132.928).
Tot i això, l'alumnat d’ESO puja en 2.027 respecte al curs actual, mentre que el d'I3, segons els pronòstics del Departament, es reduirà en uns 1.700. Pel que fa a l'escola concertada, el director general de Centres Concertats, Xavier Güell, detalla que 283 unitats perdran el concert per motius com ara no aplicar la coeducació i separar per sexe, entre d'altres.
Ràtio de 20 alumnes o menys
La directora general de Centres Públics, Montserrat Duran, destaca que el 96,2% de les unitats dels grups públics es trobaran en una ràtio igual o inferior a 20 a I3, quan un any enrere era del 93,2%. Pel que fa a 1r ESO, Duran explica que "s’ha aprofitat la conjuntura" amb l’arribada d’alumnat de primària i dels equipaments disponibles per "baixar algunes ràtios".
Des d’Educació han defensat que aquesta previsió "mai és una foto final" i que és un "punt d’inici". Per aquest motiu, no descarten "ajustaments", apuntant a la possibilitat "d’obrir alguna unitat".
"Legalitat i estabilitat" amb la renovació del concert
Güell ha explicat que, amb la nova renovació dels concerts, Educació busca equilibrar "legalitat i estabilitat". En una atenció als mitjans ha detallat que no s'han renovat els concerts a les escoles que no apliquen el principi de la coeducació, i això farà que a l'inici del curs 2026-2027 unes 283 unitats deixaran de tenir la concertació respecte al curs actual. Ha concretat que hi ha 9 centres que en alguna de les etapes perdran el concert perquè no apliquen la coeducació i mantenen la separació per sexe.
Calendari de preinscripció
Les famílies podran fer la presentació de sol·licituds del segon cicle d’educació infantil, de 3 a 6 anys, del 4 al 18 de març, igual que educació primària. Per a l’ESO serà del 6 al 18 de març. La llista de peticions amb la puntuació provisional es publicarà el 15 d’abril. El termini per presentar alguna reclamació serà del 15 al 29 d’abril. Precisament, el mateix 29 d’abril està programat fer el sorteig del número de desempat.
La publicació de la llista ordenada també serà el 29 d’abril. Per últim, les llistes d’alumnes amb plaça assignada serà el 10 de juny.
