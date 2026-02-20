Les Llosses tornarà a tenir escola després de 60 anys
L’Ajuntament calcula que entre 8 i 12 nens es matricularan al centre educatiu el primer any, que serà el curs 2026-2027
El curs 2026-2027 hi haurà quatre centres de nova creació a Catalunya, un dels quals s'ubicarà a les comarques gironines, en concret, a Les Llosses, al Ripollès, on s'obrirà una escola amb un grup d’Educació Primària. D'aquesta manera, el municipi recuperarà l'escola després de 60 anys.
Dels 22 infants menors de 12 anys que hi ha a les Llosses, la meitat estan escolaritzats a Ripoll. L’Ajuntament calcula que entre 8 i 12 nens es matricularan a l'escola el primer any.
La resta d'equipaments són l'institut escola Cap Salou (amb dos grups d’Educació Infantil), l'institut escola Xirinacs de Barcelona (un centre nou pel creixement a Secundària de l’Escola Xirinacs) i l'escola Lexia de Barcelona (un centre d’educació especial que s’integrarà a la xarxa pública).
El Departament d'Educació també destinarà 49 milions d'euros a obres de reforma, ampliació i millora de centres educatius existents, tot i que a la província de Girona no se n'ha previst cap.
