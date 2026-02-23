Girona obrirà dos grups més a Primària i 10 a Secundària per absorbir els 200 alumnes que sortiran de la privatització del Bell-lloc i Les Alzines
L'Ajuntament denuncia que la renovació del concert a Infantil podria generar una "segregació estructural", trencament de trajectòries educatives i "sobreoferta" de places
Girona obrirà el curs 2026-2027 dos grups nous a Primària i 10 a Secundària per absorbir els alumnes que surtin de la privatització del Bell-lloc i Les Alzines, que podrien superar els 200 empadronats a la ciutat (són dades "orientatives" segons les preferències de les famílies). En concret, l'escola Josep Dalmau i Carles sumarà una nova línia a 1r de Primària, mentre que el Cassià Costal comptarà amb un grup més a 6è.
L'Ajuntament de Girona, però, també està estudiant obrir-ne un a 5è de Primària, que es faria a l'escola Àgora. "Per ubicació, capacitat i densitat de població, són les escoles on funcionarà millor", ha assenyalat aquest matí en roda de premsa la regidora d’Educació, d’Estadística i Atenció Ciutadana i Participació, Queralt Vila. En el cas dels instituts, tots els centres públics sumaran, com a mínim, un grup nou en aquesta oferta inicial.
A l'espera de la renovació del concert a Infantil
La regidora d'Educació, però, ha denunciat que "la preinscripció escolar comença el 4 de març i a hores d'ara encara no sabem si el Departament d'Educació renovarà el concert al segon cicle d'Infantil (I3, I4 i I5) al Bell-lloc i Les Alzines, que l'han demanat". En aquest sentit, ha denunciat que "si només es concerta l'etapa d'Infantil, es genera una segregació estructural i una pressió addicional sobre el sistema públic", i ha afegit que "aquesta concertació parcial, desconnectada de l'etapa següent, fa inviable una planificació realment equitativa". També ha lamentat que "concertar només una etapa implica un impacte emocional i pedagògic per als infants, ja que el fet d'obligar-los a un canvi de centre perquè no poden seguir pagant una privatització a Primària és una dificultat afegida pels infants vulnerables", a partir d'on ha volgut deixar clar que "el sistema hauria de protegir trajectòries estables i no generar discontinuïtats ni trencar la continuïtat de l'itinerari educatiu".
Bell-lloc i Alzines, pendents de la resolució
El Bell-lloc i Les Alzines també estan pendents de la resolució: "Estem pendents de la resolució administrativa per poder executar el projecte amb contundència, mentrestant, estem treballant per fer-lo avançar contemplant totes les línies possibles", expliquen fonts dels centres educatius. Tots dos van demanar al Departament d'Educació una retirada progressiva del concert i, des del grup educatiu vinculat a Les Alzines, van sol·licitar la renovació del concert educatiu a Infantil.
"Sobreoferta" de places
La renovació del concert, a més, generaria una "sobreoferta" de places a la ciutat, que "com sempre, perjudica les escoles públiques amb més complexitat": "En un context en què tenim davallada demogràfica, la creació de noves places concertades no respon a una necessitat objectiva de cobertura, sinó que pot provocar un desequilibri en la planificació educativa". Aquesta sobreoferta, ha alertat, "podria provocar tancaments de línies". Amb tot, ha remarcat que "la planificació escolar no és només una qüestió tècnica d'oferta i demanda de places, sinó que sobretot és una eina clau de política pública per garantir l'equitat, la cohesió social i la igualtat d'oportunitats de tots els infants de la ciutat".
Amb tot, ha lamentat que "des del novembre que estem fent taules de planificació amb la Generalitat però, per falta d'informació, encara no hem pogut definir del tot el mapa escolar". Tot, ha denunciat, a "nou dies perquè comenci la preinscripció escolar".
Un repte "majúscul"
Pel que fa a les conseqüències de la privatització dels dos centres educatius per a la ciutat, ha assenyalat que "Girona afronta un repte majúscul": "Quan centres amb capacitat d'atracció de determinats perfils d'alumnat queden fora de la planificació pública, la distribució de la complexitat es descompensa; l'alumnat amb necessitats educatives específiques, l'alumnat amb situacions socioeconòmiques vulnerables o l'alumnat amb processos d'incorporació tardana tendeix a concentrar-se en un nombre reduït de centres que normalment són centres públics i d'alguns barris en concret".
En aquest sentit, ha defensat que "des de l'Ajuntament sempre treballem per fer un repartiment el màxim d'equilibrat possible, i ara, amb això, comptarem amb dos centres menys", un fet que "tensa els equips docents, dificulta els projectes educatius i, sobretot, consolida itineraris educatius segregats des de les primeres etapes".
Per això, ha reclamat a la Generalitat "l'enfortiment" de l'escola pública, amb més recursos, personals i econòmics, als centres educatius que assumeixin aquesta diversitat. En concret, ha demanat que es "reverteixi en les escoles i instituts públics tot l'estalvi provocat per la pèrdua del concert de les sis línies de Primària i Secundària d'aquestes escoles que es privatitzaran; una dotació docent extraordinària, més enllà del que marca el decret de plantilles, per a les escoles i instituts públics de la ciutat; i que el Departament d'Educació faci un acompanyament a la preinscripció per a les famílies que surten del Bell-lloc i Les Alzines en els cursos intermedis, perquè puguin tornar a entrar al sistema".
Geis reclama un pla de xoc
La portaveu i líder de Junts per Girona, Gemma Geis, ha assenyalat a través d'un comunicat que considera que ha estat un "error" de la conselleria "no haver acceptat la proposta dels dos centres de fer una transició en dos anys per reduir l’impacte sobre el sistema educatiu de la ciutat". En aquest sentit, ha defensat que "una sortida progressiva hauria permès absorbir millor l’alumnat i planificar amb més serenor" i ha assegurat que "fer-ho de cop tensiona el sistema i incrementa els riscos de sobresaturació”.
Geis també ha alertat que, si el trencament del concert es fa de manera immediata, "hi ha instituts de la ciutat que podrien acostar-se al 50% d’alumnat amb necessitats educatives especials". Davant aquesta situació, ha reclamat al Departament d’Educació un pla de xoc "immediat" amb "dotacions extraordinàries de professorat i personal de suport; recursos específics per a l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials; estabilització de ràtios i reforç dels centres més tensionats; i compromís pressupostari plurianual per garantir planificació i qualitat".
