El Bell-lloc i Les Alzines no compten amb el concert, però Educació encara no els l'ha denegat
La conselleria obre la porta a concedir el finançament a centres que optin per un model diferenciat, sempre i quan generin administrativament un centre nou de parvulari amb model mixt
El Bell-lloc i Les Alzines, que el curs 2026-2027 passaran a ser de titularitat privada, sempre han defensat una sortida progressiva del concert educatiu. No obstant això, després que Institució Familiar d'Educació -el grup vinculat a Les Alzines- sol·licités la renovació dels concerts dels seus centres educatius (inclòs el d’Infantil del centre educatiu gironí), la regidora d’Educació, d’Estadística i Atenció Ciutadana i Participació de l'Ajuntament de Girona, Queralt Vila, va denunciar ahir que això generaria una "segregació estructural i una pressió addicional sobre el sistema públic", sumat a una "sobreoferta" de places (la planificació l’han fet partint de la base que els dos centres no rebrien el concert) que "perjudicaria les escoles públiques amb més complexitat".
El Bell-lloc i Les Alzines, però, continuen definint el projecte sense comptar amb el concert educatiu: "Suposaria un desgavell pels alumnes i per a les famílies", asseguren fonts de la direcció, que subratllen que "no volem repercutir negativament en la planificació educativa de la ciutat".
Per la seva banda, el Departament d’Educació encara no s’ha pronunciat sobre si els concedirà el concert, però fonts de la conselleria apunten que "centres que optin per un model diferenciat i generin administrativament un centre nou de parvulari amb model mixt, sí que podrien rebre el concert". En el seu cas, però, tenen el mateix codi de centre, des d’Infantil fins a Batxillerat.
