Les escoles Vedruna celebren els 200 anys de la congregació amb un gran acte a Tarragona i cantates a Girona
Després de l'estrena al Tarraco Arena, la cantata del bicentenari recorrerà les comarques gironines amb actuacions a Palamós, Palafrugell i Girona a càrrec dels alumnes
La Fundació Vedruna Catalunya Educació celebrarà aquest dissabte el bicentenari de la congregació de les germanes Carmelites de la Caritat Vedruna amb un acte institucional al Tarraco Arena de Tarragona, que també servirà per presentar el nou projecte educatiu que vertebrarà les 39 escoles Vedruna que hi ha a Catalunya.
L’acte, que comptarà amb l’assistència de 5.000 persones -entre docents, alumnes, famílies i personalitats polítiques i educatives- també ha programat una cantata on hi participaran un miler d’alumnes de 5è i 6è de Primària. Aquí, els alumnes gironins tindran un especial protagonisme; i és que més de 300 estudiants de les escoles Vedruna de Girona, Palamós, Palafrugell, Arbúcies, Tordera i Malgrat de Mar es van trobar el passat 6 de febrer a Palamós per assajar els temes que interpretaran.
L’origen de l’escola Vedruna
El 26 de febrer de 1826, Joaquima de Vedruna va fundar la congregació de les Germanes Carmelites de la Caritat Vedruna: la primera institució nascuda a Catalunya que tenia per objectiu l’educació de les noies. Amb el pas dels anys, la congregació va passar a fer també educació mixta. El 2011, la congregació va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat “per la destacada tasca que realitzen a Catalunya, singularment en el sector educatiu”.
A més de la celebració a Tarragona, la institució ha previst un extens calendari d’actes per commemorar els 200 anys a Catalunya, que passarà per Vic i Montserrat, però també farà parada a les comarques gironines perquè, després de l’estrena a Tarragona, les escoles portaran la cantata a cada territori. Les actuacions seran el 13 de març al pavelló del Vedruna de Palamós, el 16 d’abril al Teatre Municipal de Palafrugell i el 7 de maig a l’Auditori La Mercè de Girona.
