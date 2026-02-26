L'escola concertada engega una campanya de recollida de signatures per exigir la seva gratuïtat
La Fundació Escola Cristiana de Catalunya adverteix que el finançament actual posa en crisi el sistema educatiu català, "afavorint la privada, fent desaparèixer la concertada i saturant la pública"
Les escoles concertades gironines ja han començat a fer arribar a les famílies una carta per recollir signatures i exigir la gratuïtat de l’educació concertada. Es tracta d'una iniciativa conjunta impulsada per les famílies, sindicats i patronals d'arreu de Catalunya, amb la que volen exigir un "finançament suficient que garanteixi la gratuïtat de l’escola concertada per a les famílies, i poder disposar dels mateixos recursos humans i materials que l’escola pública".
L’escola concertada, lamenten, "està patint un infrafinançament crònic de recursos tant materials com professionals", pel que apunten que "caldrien 400 milions d'euros per fer gratuït el sistema". En aquest sentit, assenyalen que "el pressupost del Departament d’Educació supera els 7.500 milions; en els últims anys ha augmentat 1.775 milions, però només un 10% d’aquest increment s’ha destinat a l’escola concertada, tot i representar prop del 30% del sistema educatiu català".
En aquest sentit, la secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, Meritxell Ruiz, denuncia que "aquesta manca de finançament posa en crisi el sistema educatiu català: fa créixer la privada, fa desaparèixer la concertada i satura la pública", una situació que "només genera més segregació”.
Reclamen 3.300 docents més
El secretari general de la Federació d’Ensenyament de la USOC, Enrique Gallego, apunta que "fa més de 30 anys que continuem tenint la mateixa plantilla per afrontar una realitat molt més diversa i amb molt més alumnat vulnerable”. En aquest sentit, subratlla que caldria un increment de 3.300 docents per equiparar la plantilla amb la del sector públic. També destaca que "és necessària l’homologació retributiva i de condicions de treball del personal dels centres concertats, tant docents com d’administració i serveis”.
Assumir el 30% del cost real de la plaça
Per la seva banda, el president de la Confederació Cristiana d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya, Santi Giménez, recorda que la "manca de finançament dels centres d’iniciativa social obliga les famílies a assumir un copagament mitjà del 30% del cost real de la plaça escolar, malgrat que la normativa garanteix la gratuïtat en els centres que formen part del SEC". Giménez posa d'exemple el sistema sanitari català, "on els centres públics i concertats operen amb un model homogeni finançat íntegrament per l'administració: “S’imaginen anar a l’Hospital Universitari de Mataró o a l’Hospital de Sant Joan de Déu i que els demanin el 30% del cost del servei?; doncs això és el que ens passa cada mes a les famílies que escolaritzem els nostres fills, a través del sistema d’inscripció públic de la Generalitat, en una escola concertada”.
Esmenes a la proposició de llei
Amb tot, subratllen que "actualment s’estan tramitant els Pressupostos de la Generalitat per al 2026 i la proposició de llei de garanties del finançament del sistema educatiu català amb un mínim del 3% del PIB per a l'educació, una llei que ara mateix només preveu el finançament de l’escola pública obviant l’escola concertada". En aquest sentit, reclamen que la proposició de llei de garanties de finançament del sistema educatiu català amb un mínim del 6% del PIB per a l’educació incorpori també les necessitats de finançament del sector concertat. Per això, els representants de les entitats presentaran esmenes a la proposició de llei, que acompanyaran de la campanya de recollida de signatures, que es farà arreu del territori.
Les signatures recollides, juntament amb les esmenes a la proposta de llei, es lliuraran als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i també a la Sindicatura de Greuges de Catalunya. Les adhesions a la campanya “Defensem l’escola concertada” es poden fer digitalment i a través de la xarxa d’escoles concertades fins al 19 de març.
Les entitats impulsores d’aquesta iniciativa són la Confederació Cristiana d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya, la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Escoles Lliures de Catalunya, la Federació d’Ensenyament de la USOC, l'Associació de Professors de les Escoles Cristianes de Catalunya, l'Agrupació Escolar Catalana, l'Associació Professional Serveis Educatius de Catalunya, la Confederació de Centres Autònoms d’Ensenyament de Catalunya, la Federació Catalana de Centres d’Ensenyament i la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
