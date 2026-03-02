Comença la preinscripció escolar: totes les dates clau
Aquesta setmana arrenca el procés de preinscripció per al curs 2026-2027, amb terminis diferents segons l'etapa educativa, des d'Infantil fins a Batxillerat
Aquesta setmana comença la preinscripció escolar per al curs 2026-2027, un tràmit que han de fer les famílies que sol·liciten plaça per a començar etapa (com I3, 1r de Primària o 1r d’ESO) o que volen canviar de centre. El calendari va per feina i aquestes són les dates clau.
Calendari de presentació de sol·licituds, per etapes
Aquestes són les dates clau:
- Educació Infantil (3-6 anys) i Primària: del 4 al 18 de març de 2026
- ESO: del 6 al 18 de març de 2026
- Batxillerat: del 9 al 16 d’abril de 2026
- Ensenyaments professionals de música o dansa: del 18 al 27 de març de 2026
- Ensenyaments artístics superiors: les dates que estableixi cada centre
- Ensenyaments d'arts escèniques: del 7 d'abril al 26 de juny de 2026
- Ensenyaments esportius: del 27 d'abril al 6 de maig i del 26 de maig a l'1 de juny de 2026
- PFI i grau bàsic de FP: del 4 al 13 de maig de 2026
- Escoles bressol (0-3 anys): del 8 al 22 de maig de 2026 (o les dates que fixi cada municipi)
- ltineraris formatius específics (IFE): de l'11 al 22 de maig de 2026
- Cicles de FP de Grau Mitjà i Superior: del 26 de maig a l’1 de juny de 2026
- Centres de formació d'adults: del 19 al 29 de juny de 2026
- Cursos d'especialització de FP: del 25 de juny al 3 de juliol de 2026
- Escoles Oficials d'Idiomes: del 31 d'agost al 7 setembre de 2026
Les dates clau del procés a I3, 1r de Primària i 1r d’ESO
Més enllà de la sol·licitud de preinscripció, el procés continua amb llistes, reclamacions, sorteigs de desempat i, finalment, la matrícula.
- 3 de març: publicació de l’oferta inicial de places
- Del 4 al 18 de març (a partir de les 9 del matí): presentació de sol·licituds d’Infantil (3-6) i Primària
- Del 6 al 18 de març (a partir de les 9 del matí): presentació de sol·licituds d’ESO
- Fins al 19 de març: termini per aportar documentació acreditativa que no s’hagi pogut adjuntar durant la presentació de la sol·licitud
- 15 d’abril: llista de sol·licituds amb la puntuació provisional
- Del 15 al 20 d’abril: presentació de reclamacions
- 23 d’abril: un cop resoltes totes les reclamacions presentades, el centre publica la llista de sol·licituds amb la puntuació i el número de desempat corresponent
- 28 d’abril (11 del matí): sorteig de desempat
- 29 d’abril: llista de sol·licituds per a l'assignació de places
- De l’1 al 3 de juny: ampliació de peticions de preinscripció per a alumnes sense plaça assignada a cap centre
- 10 de juny: llista d’alumnes admesos i llista d’espera (i oferta final)
- Del 22 al 30 de juny: matriculació al centre assignat
Criteris d'assignació de plaça
Els criteris prioritaris són els següents:
- Si el fill o filla que opta a la plaça té germans o germanes al centre sol·licitat, s'obtenen 50 punts. Aquest és el criteri que suma més puntuació. Si l'infant està en situació d'acolliment familiar i els fills o les filles de la família acollidora estan escolaritzats al centre, també obté aquesta puntuació.
- Quan el domicili habitual de la família es troba dins la zona educativa del centre escolar que es demana en primer lloc, se sumen 30 punts.
- Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins la zona educativa del centre triat en primera opció, se sumen 20 punts.
- Quan el domicili familiar es troba dins del mateix municipi, però no dins de la zona educativa del centre que s'ha triat en primer lloc, se sumen 10 punts.
Cal tenir en compte que, dins del criteri de proximitat geogràfica, les puntuacions no se sumen entre si. Això vol dir que si el lloc de feina del pare o la mare està dins la zona educativa i el domicili habitual dins el mateix municipi, però no dins la zona educativa del centre, les dues puntuacions no es podran sumar.
- Si el pare, la mare o tutor legal percep la renda garantida de ciutadania o l'ingrés mínim vital, se sumen 15 punts.
Els criteris complementaris serveixen per desempatar i són:
- Quan el pare, la mare o el tutor o tutora legal treballen al centre educatiu en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció, se sumen 10 punts.
- Si l'infant forma part d'una família nombrosa, monoparental, és bessó o trigemin o es troba en situació d'acolliment familiar, se sumen 10 punts.
- Si algun membre de la família té una discapacitat, se sumen 15 punts.
- Se sumen 10 punts si s'acredita la condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme.
Escolarització en centres d'educació especial
Les famílies o tutors legals d'alumnes amb una discapacitat greu o severa que necessitin una elevada intensitat de suport educatiu i mesures curriculars, metodològiques, organitzatives o psicopedagògiques individualitzades, a més de participar en la preinscripció ordinària, poden sol·licitar l'escolarització en un centre d'educació especial, seguint un procediment específic d'escolarització.
Calendari propi a Batxillerat
A Batxillerat, el procés comença més tard i té un calendari específic.
- 8 d’abril: oferta inicial de places
- Del 9 al 16 d’abril: presentació de sol·licituds (per a aquests ensenyaments no s'accepten sol·licituds fora de termini). La presentació de sol·licituds als centres de doble titulació és del 20 al 27 de març de 2026; i per compatibilitzar i cursar simultàniament els ensenyaments esportius i el Batxillerat són del 23 al 29 d'abril de 2026.
- Fins al 17 d’abril: presentació de documentació
- 14 de maig: llista de sol·licituds amb la puntuació provisional
- Del 14 al 20 de maig: presentació de reclamacions
- 26 de maig: llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions i sorteig per resoldre les sol·licituds empatades en punts
- 29 de maig: llista ordenada de sol·licituds per a l'assignació de places
- 17 de juny: llista d'alumnes admesos i llista d'espera (i oferta final)
- Del 18 al 30 de juny: matriculació dels alumnes preinscrits a Batxillerat amb plaça assignada
Com es fa la sol·licitud?
La preinscripció es tramita per internet. A continuació hi ha un vídeo explicatiu de com emplenar la sol·licitud de preinscripció.
Subscriu-te per seguir llegint
- Quatre estudiants gironins són premiats en un campionat estatal de formació professional
- Alerta: No compris aquestes llaunes de tonyina, poden contenir mercuri
- Un incendi a Blanes crema un xalet i provoca la mort dels gats d'una còlonia
- Topada espectacular a l’AP-7: dos vehicles bolcats provoquen cues de fins a 3 quilòmetres a Girona
- Albert Serra guanya el primer Goya amb el documental 'Tardes de soledad': 'Retrata un tema que no agrada a tothom
- Chantal Pérez, d’alcaldessa virtual de Ripoll a deixar el consistori
- Aquestes son les millors patates xips del supermercat segons l'OCU
- Detenen a Palafrugell una dona de 60 anys que dirigia un punt de venda de cocaïna