De fregar el 9 a Batxillerat a escollir una FP
Preparar-se la selectivitat per a la universitat és el camí acadèmic per excel·lència, sobretot si parlem d’alumnes amb notes brillants. Però el Nicolás, la Violeta, l’Eva i l’Aroa van trencar amb aquesta convicció social i, malgrat comptar amb una mitjana de fins a 9,45, van elegir la formació professional.
Elena Villanueva
Si ets mal estudiant, a fer formació professional. Si no vals per estudiar, l’FP. Si no tens clar què fer, treu-te una FP. L’eterna alternativa, un bon "pla b". Aquesta arcaica concepció de l’FP ha fet un gir de 180 graus i ara als seus pupitres s’asseuen el millor de cada classe de l’ESO o fins i tot de Batxillerat. "En total amb la selectivitat tenia prop d’un 12 i em vaig ficar a Enginyeria Aeroespacial. Pensava que amb la meva nota era el que tocava. Després de dos anys ho vaig deixar, no era per a mi, no m’apassionava; a la gent li agradava parlar de les classes a l’acabar. A mi no. Vaig començar llavors a treballar a Citroën i em vaig adonar que era la meva vocació. Ara estic amb el cicle superior de Transport i Logística, que és al que realment em vull dedicar", explica Nicolás Urcera Rebolledo, estudiant de l’últim curs d’un cicle d’FP a l’institut Aloya de Vigo.
La seva trajectòria acadèmica s’allunya per complet de la norma, igual com la de Violeta González, Eva Resille o Aroa Pazó; totes amb notasses a batxillerat –d’un 8,54 a un 9,45– i ara cursant graus superiors bé com a sortida professional, per ratificar la seva vocació o fins i tot com un "pont" per a un futur accés a una carrera universitària.
Millor preparació laboral
"Associava els cicles d’FP a una alternativa, no primera opció, i ara els veig d’una altra manera. En el meu cicle rebo una formació i nocions que només per batxillerat no les tindria. Jo perquè era bona estudiant però estudiava coses que no m’agradaven o que no m’interessaven. En el cicle d’FP sí que estudio coses relacionades amb el que em vull dedicar o fins i tot amb la carrera que em proposo fer en un futur. Aniré moltíssim millor preparada i sabent del cert que això és el que vull fer", explica Eva Resille, alumna del 2n curs del cicle superior d’Anatomia Patològica.
Coincideix en opinió amb la d’Aroa Pazó, estudiant de Gondomar (Vigo) amb un expedient brillant a batxillerat, però una mala selectivitat la va allunyar de la seva idea inicial d’estudiar la carrera d’Odontologia. "Realment no tenia pensat estudiar un cicle, però crec que estic moltíssim millor preparada per al món laboral. Sobretot per poder dir ‘carai, de veritat m’agrada això’; el bo de la formació professional és que estudies una cosa que realment t’agrada", valora aquesta estudiant de 2n curs del cicle superior d’Higiene Bucodental al CIFP Manuel Antonio.
Reconeix que a batxillerat, malgrat el seu excel·lent de mitjana, la "pressió" era molt més alta de la que es troba avui dia. "No és més senzill; els continguts estan bastant equilibrats, tenim mòduls genèrics a tots els cicles i altres d’específics com intervenció bucodental on comencem a treballar a la boca del pacient", amplia Pazó.
Igual de bona estudiant que ella és Violeta González, amb un 8,54 de mitjana a l’acabar batxillerat. En el seu cas, acudir literalment a la universitat no era el seu objectiu, però sí cursar els seus estudis superiors de música, que bé podríem definir com un equivalent.
Estigma erroni
De la mateixa manera, la seva idea no era dedicar-s’hi; per això va apostar per una FP i no perquè, en un primer moment, l’animessin. "Acabes batxillerat i el primer que penses és en una carrera, però jo volia treballar aviat. Sé que amb el meu cicle puc treballar en el lloc que vulgui. Molta gent s’encalla en la carrera, tenen encara aquest estigma negatiu de l’FP, estan totalment equivocats", explica l’estudiant del CS d’Administració i Finances.
