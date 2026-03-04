El Departament d'Educació denega els concerts al Bell-lloc i Les Alzines en totes les etapes
Els dos centres educatius gironins, fins ara concertats, ja estaven definint el projecte sense comptar amb el finançament
A l'espera que es publiqui la resolució definitiva, el Departament d'Educació ha avançat a Diari de Girona la denegació dels concerts educatius al Bell-lloc i Les Alzines en totes les etapes. La causa de la denegació, apunten, és que els centres no desenvolupen el principi de coeducació.
Els dos centres educatius vinculats a l'Opus Dei, que ja van anunciar la seva voluntat de fusionar-se en un centre privat a partir del curs 2026-2027, però, sempre havien defensat una sortida progressiva del concert. De fet, Institució Familiar d'Educació -el grup vinculat a Les Alzines- va sol·licitar la renovació dels concerts dels seus centres educatius (inclòs el d’Infantil del centre educatiu gironí), però ara el Departament d'Educació els l'ha rebutjat.
El Departament també ha denegat els concerts als col·legis Xaloc i Pineda de l'Hospitalet de Llobregat.
Tot i això, els dos centres gironins -fins ara concertats- ja estaven definint el projecte sense comptar amb el concert educatiu: "Suposaria un desgavell pels alumnes i per a les famílies; i no volem repercutir negativament en la planificació educativa de la ciutat", van assegurar fa uns dies a aquest diari fonts de la direcció després que la regidora d’Educació de l'Ajuntament de Girona, Queralt Vila, denunciés que la concessió del concert generaria una "segregació estructural i una pressió addicional sobre el sistema públic", sumat a una "sobreoferta" de places.
