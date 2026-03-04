Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Les famílies encara poden preinscriure els seus fills al Bell-lloc i Les Alzines, tot i haver perdut el concert

El Departament d'Educació defensa que "l'oferta no està actualitzada perquè encara no s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la resolució oficial que denega els concerts als dos centres"

L'entrada de l'escola Les Alzines de Girona.

Meritxell Comas

Meritxell Comas

Girona

Avui ha arrencat la preinscripció escolar per a les etapes d'Infantil i Primària, amb la sorpresa que les famílies encara poden preinscriure els seus fills als col·legis Bell-lloc i Les Alzines, tot i que el Departament d’Educació ja ha avançat a aquest diari la denegació del concert en totes les etapes als dos centres vinculats a l’Opus Dei i, per tant, el curs 2026-2027 passaran a ser de titularitat privada.

Segons ha pogut saber aquest diari, en el cas del Bell-lloc les famílies poden fer la preinscripció a I4, I5, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è de Primària; i en el cas de Les Alzines també a I3, curs en el qual havien sol·licitat el concert.

Oferta desactualitzada

Fonts del Departament d’Educació defensen que "l'oferta no està actualitzada perquè encara no s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la resolució oficial que denega els concerts als dos centres".

Notícies relacionades

Al Mapa Escolar de Catalunya, una eina informativa gestionada per la Generalitat de Catalunya que permet a les famílies visualitzar l’oferta pública i concertada arreu del territori, també fa constar els col·legis Bell-lloc i Les Alzines com a escoles concertades, un fet que està generant "confusió" i "desinformació".

