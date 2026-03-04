Les famílies encara poden preinscriure els seus fills al Bell-lloc i Les Alzines, tot i haver perdut el concert
El Departament d'Educació defensa que "l'oferta no està actualitzada perquè encara no s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la resolució oficial que denega els concerts als dos centres"
Avui ha arrencat la preinscripció escolar per a les etapes d'Infantil i Primària, amb la sorpresa que les famílies encara poden preinscriure els seus fills als col·legis Bell-lloc i Les Alzines, tot i que el Departament d’Educació ja ha avançat a aquest diari la denegació del concert en totes les etapes als dos centres vinculats a l’Opus Dei i, per tant, el curs 2026-2027 passaran a ser de titularitat privada.
Segons ha pogut saber aquest diari, en el cas del Bell-lloc les famílies poden fer la preinscripció a I4, I5, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è de Primària; i en el cas de Les Alzines també a I3, curs en el qual havien sol·licitat el concert.
Oferta desactualitzada
Fonts del Departament d’Educació defensen que "l'oferta no està actualitzada perquè encara no s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la resolució oficial que denega els concerts als dos centres".
Al Mapa Escolar de Catalunya, una eina informativa gestionada per la Generalitat de Catalunya que permet a les famílies visualitzar l’oferta pública i concertada arreu del territori, també fa constar els col·legis Bell-lloc i Les Alzines com a escoles concertades, un fet que està generant "confusió" i "desinformació".
Subscriu-te per seguir llegint
- Retornats de França a Portbou
- Tanca el Bar Plaça de Banyoles: de "cafè dels rics" a centre neuràlgic del municipi
- Alerta: No compris aquestes llaunes de tonyina, poden contenir mercuri
- La pista de l’aeroport de Girona queda inoperativa mitja hora per una avaria en un jet privat
- Catalunya dona per perduda la lluita contra algunes espècies invasores
- Apareix viu a Susqueda l’home de 27 anys desaparegut al Far des de fa una setmana
- De fregar el 9 a Batxillerat a escollir una FP
- Caos en el servei d'alta velocitat Girona-Barcelona