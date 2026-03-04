Una vintena d'empreses simulades creades per estudiants gironins d'FP es troben en una fira gairebé real
La 3a edició de GiroTES, organitzada per alumnes de Màrqueting i Publicitat de l'Escola Tècnica de Girona, ha reunit 300 estudiants al Pavelló Municipal Palau 2 per posar en pràctica els coneixements adquirits a les aules
Catàlegs de productes (algunes empreses fins i tot amb pàgina web pròpia), mostres, descomptes llaminers i estudiants negociant i tancant comandes. El Pavelló Municipal Palau 2 de Girona s’ha convertit aquest matí en un aparador d’empreses simulades en la 3a edició de GiroTES: un fira organitzada pels alumnes de 2n del Grau Superior de Màrqueting i Publicitat de l'Escola Tècnica de Girona, on 300 estudiants d'FP procedents de diversos centres educatius gironins han posat en pràctica els coneixements que adquireixen a les aules.
La trobada reprodueix la lògica d’una fira comercial: els alumnes hi arriben amb la seva empresa simulada i, amb rols repartits, entren al joc d’un mercat que no perdona la improvisació. Expliquen (i defensen) el seu producte als alumnes que els venen a demanar informació, visiten altres estands, tanquen compres i vendes fictícies i, també, aprenen tècniques de venda.
De fruita deshidratada a ulleres intel·ligents
Entre els estands, l’oferta és tan diversa com els cicles que hi participen (s'hi han aplegat alumnes de cicles formatius com Comerç Internacional, Administració i Finances o Activitats Comercials). Els estands van des de la fruita deshidratada sense sucre a ulleres intel·ligents que ajuden als usuaris a organitzar les tasques a través d'hologrames, passant per empreses que comercialitzen oli d'oliva, rodes de cotxes, serres elèctriques, àrees de descans per a oficines, ceràmica feta a mà, bosses de mà o cafeteres. Tots han hagut de confeccionar un catàleg de productes, buscar proveïdors, comparar preus i construir una marca coherent.
Una de les organitzadores de la fira, Laia Martín, ha assenyalat que "l'objectiu principal de la trobada és que els alumnes puguin aterrar i posar en pràctica tots els coneixements". En total hi han participat 26 empreses simulades gestades per alumnes de l'Escola Tècnica Girona i l'institut Montilivi, i els instituts Sant Feliu de Guíxols, Cendrassos de Figueres i l'Abat Oliba de Ripoll.
Negociar "de tu a tu"
Amb tot, l'alumna de l'institut Cendrassos, Tatiana Chekmezowa, ha destacat que "si no fas pràctiques en una empresa, és impossible que puguis posar en pràctica tot el que aprens". Tots, però, celebren que "la fira ens ha permès parlar amb la gent i negociar de tu a tu". I és que l'estudiant de l'institut Montilivi Roger Rojals ha destacat que "a classe treballem molt amb l'ordinador i piquem números, però aquí és més realista perquè parles amb la gent".
