Les AFA gironines denuncien que estan "bloquejades" per falta de resposta de Justícia als canvis d'estatuts
Des del Departament admeten un elevat volum de feina, però diuen que estan treballant per resoldre la situació
Vuit associacions de famílies (AFA) de Girona denuncien que estan "bloquejades" des de fa mig any per la falta de resposta del Departament de Justícia a les modificacions que han fet als estatuts i juntes directives. La situació l'han fet pública a través de les Associacions Federades de Famílies de Catalunya (aFFaC) i asseguren que els està provocant "greus dificultats administratives i econòmiques". En aquest sentit, avisen que si no es resol aviat, pot provocar la congelació de comptes bancaris, la impossibilitat de signar convenis, presentar subvencions o tramitar certificats digitals. Des del Departament admeten un elevat volum de feina, però diuen que estan treballant per resoldre-ho.
Les AFA denuncien que la situació es remunta a sis mesos enrere. En concret detallen que alguns dels expedients es van presentar el juliol del 2025 "complint tots els terminis i procediments del registre electrònic de la Generalitat". Entre ells, modificacions dels estatuts i les juntes, tal i com estableix la normativa, però que encara no s'han resolt.
"Des de llavors, les AFA han intentat contactar amb l’administració a través de formularis de queixes, correus electrònics i trucades al 012, rebent respostes generals sobre l’alt volum d’expedients i recordatoris de terminis legals, sense cap solució concreta ni agilització dels tràmits", asseguren.
Per això, afirmen que han recorregut cadascun dels tràmits "endarrerits" amb l'objectiu que "les associacions recuperin el seu funcionament i que les famílies puguin exercir els seus drets sense perjudicis".
Des del Departament de Justícia atribueixen la situació a un augment del volum de feina i a la coincidència amb "processos d'estabilització i concursos de trasllat" que han afectat dues places que presten el servei. En aquest sentit, recorden que no només atenen peticions relaciones amb associacions, federacions i altres entitats, sinó que també donen resposta a la inscripció de les parelles de fet, que "han incrementat molt en els darrers temps, així com a d’altres qüestions d’atenció al ciutadà com la resposta de les consultes, queixes i suggeriments".
Amb tot, diuen que des de Barcelona els han donat suport per mirar "d'agilitzar" les peticions pendents, que ara mateix els dos llocs vacants estan coberts i que estan ultimant la incorporació d'una auxiliar administrativa per donar "reforç" a temps parcial a totes les tasques. "Entre el reforç previst i l’estabilització de la plantilla en aquestes dues places, es donarà la resposta adequada al volum de gestió d’aquesta oficina", insisteixen.
- Tanca el Bar Plaça de Banyoles: de 'cafè dels rics' a centre neuràlgic del municipi
- Girona haurà de pagar més de 300.000 euros per 42 sentències favorables als treballadors municipals
- El Departament d'Educació denega els concerts al Bell-lloc i Les Alzines en totes les etapes
- La pista de l’aeroport de Girona queda inoperativa mitja hora per una avaria en un jet privat
- El mar recula a la Costa Brava: les minves, aquest any, arriben al febrer
- Descobreix quan estarà actiu el radar mòbil a Sarrià de Ter les pròximes setmanes
- Metges de família alerten de l'excés de medicació en gent gran
- Els 3 errors més comuns en les herències que cal evitar: “T’estalviaràs molts problemes”